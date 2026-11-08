Mehmet Günsür'den yıllar sonra gelen itiraf! Eşiyle tanışma hikayesini ilk kez anlattı

Oyunculuk kariyerinde “Muhteşem Yüzyıl”, “Aşk Tedasüfleri Sever”, “Fİ” gibi çok sayıda proje ile hem ekranda hem de beyaz perdede farklı karakterlere hayat veren Mehmet Günsür, katıldığı bir davette eşi ile kamera karşısına geçmiş ve ağır eleştirilere maruz kalmıştı.

MEHMET GÜNSÜR EŞİYLE NASIL TANIŞTIĞINI ANLATTI

Günsür, Fatih Altaylı’nın YouTube kanalında 2006 yılında dünyaevine girdiği eşi Katerina Mongio ile tanışma hikayesini şu sözlerle paylaştı:

“Eşim de yine bizim sektörden. Hatta onunla tanışma hikayemiz de öyle oldu. Eşim bir belgeselci aslında.

Gerçek insan hikayeleri anlatmayı seviyor.ilk uzun metrajını yazmıştı ve başrol oyuncusunu arıyordu. Onunla tanışma hikayemiz de öyle oldu. Ortak bir arkadaşımız sayesinde.”