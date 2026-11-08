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Mehmet Günsür'den yıllar sonra gelen itiraf! Eşiyle tanışma hikayesini ilk kez anlattı

2005 yılında ATV ekranlarında yayımlanan Beyaz Gelincik dizisiyle yıldızı parlayan Mehmet Günsür, Fatih Altaylı’nın YouTube programında 2006 yılında evlendiği Katerina Mongio ile nasıl tanıştığını anlattı. Ünlü oyuncunun açıklamaları kısa sürede gündem oldu.

Mehmet Günsür'den yıllar sonra gelen itiraf! Eşiyle tanışma hikayesini ilk kez anlattı
Sariye Nur Dönmez

Oyunculuk kariyerinde “Muhteşem Yüzyıl”, “Aşk Tedasüfleri Sever”, “Fİ” gibi çok sayıda proje ile hem ekranda hem de beyaz perdede farklı karakterlere hayat veren Mehmet Günsür, katıldığı bir davette eşi ile kamera karşısına geçmiş ve ağır eleştirilere maruz kalmıştı.

MEHMET GÜNSÜR EŞİYLE NASIL TANIŞTIĞINI ANLATTI

Günsür, Fatih Altaylı’nın YouTube kanalında 2006 yılında dünyaevine girdiği eşi Katerina Mongio ile tanışma hikayesini şu sözlerle paylaştı:

Mehmet Günsür den yıllar sonra gelen itiraf! Eşiyle tanışma hikayesini ilk kez anlattı 1

“Eşim de yine bizim sektörden. Hatta onunla tanışma hikayemiz de öyle oldu. Eşim bir belgeselci aslında.

Mehmet Günsür den yıllar sonra gelen itiraf! Eşiyle tanışma hikayesini ilk kez anlattı 2

Gerçek insan hikayeleri anlatmayı seviyor.ilk uzun metrajını yazmıştı ve başrol oyuncusunu arıyordu. Onunla tanışma hikayemiz de öyle oldu. Ortak bir arkadaşımız sayesinde.”

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya Mehmet Günsür
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