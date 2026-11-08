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Melis Sezen'den olay yaratan paylaşım! Kamera arkası gündem oldu

Kanal D ekranlarında yayımlanan Sadakatsiz dizisinde canlandırdığı Derin karakteriyle kariyerinde büyük bir çıkış yakalayan Melis Sezen, fotoğraf çekiminin kamera arkasından görüntüler paylaştı. Ünlü oyuncunun kendi kendine şarkı söylediği ve neşeli tavırlarıyla dikkat çektiği anlar sosyal medyada beğeni topladı.

Melis Sezen'den olay yaratan paylaşım! Kamera arkası gündem oldu
Sariye Nur Dönmez

Bir dönem Kanal D’nin sevilen dizileri arasında yer alan Sadakatsiz dizisinde Derin karakterini canlandırmasıyla birlikte kariyerinde büyük yükseliş yaşayan Melis Sezen fotoğraf çekimi için kamera karşısına geçtiği anları sosyal medya hesabından paylaştı. Güzel oyuncunun kendi kendine şarkı söylediği dakikalar beğeni topladı.

Melis Sezen den olay yaratan paylaşım! Kamera arkası gündem oldu 1

PAYLAŞIMLARIYLA ADINDAN SÖZ ETTİRİYOR

29 yaşındaki güzel oyuncu Melis Sezen hem beyaz perdede hem de televizyonda canlandırdığı karakterlerle Türk halkının beğenisini kazandı. Sosyal medyada çok sayıda takipçisi olan ünlü oyuncu yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor.

Melis Sezen den olay yaratan paylaşım! Kamera arkası gündem oldu 2

KAMERA ARKASINDAN GÖRÜNTÜLERİ PAYLAŞTI

Son olarak bir fotoğraf çekimi için kamera karşısına geçen oyuncunun kamera arkasından paylaştığı görüntüler büyük beğeni topladı.

YENİ PROJESİ MERAK KONUSU OLDU

Neşeli halleri ve fiziği ile dikkatleri üzerine çeken oyuncunun bu sezonda yeni bir projede yer alıp almayacağı da merak konusu oldu. Paylaşımının altına çok sayıda yorum geldi.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya Melis Sezen
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