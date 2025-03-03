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  4. Başrol gidince reytingi düşmüştü! Deha'dan bir oyuncu daha ayrıldı, Annem Ankara'ya transfer oldu

Başrol gidince reytingi düşmüştü! Deha'dan bir oyuncu daha ayrıldı, Annem Ankara'ya transfer oldu

Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
03.03.2025 20:03
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İlk bölümü 22 Eylül Pazar akşamı yayımlanan Deha dizisinin oyuncu kadrosunda bir ayrılık daha yaşandı. Başrolü Aras Bulut İynemli ile paylayan Ahsen Eroğlu'nun diziden ayrılışı seyirciden olumsuz tepki alırken reytinglerinde düşmesine sebep olmuştu. Kulislerde Deha'nın sezon sonunu göremeyeceği konuşulurken diziden bir oyuncu daha ayrıldı ve Annem Ankara dizisine transfer oldu.

Başrol gidince reytingi düşmüştü! Deha'dan bir oyuncu daha ayrıldı, Annem Ankara'ya transfer oldu

Her pazar akşamı Show TV'de seyircisiyle buluşan Deha dizisinde peş peşe ayrılık yaşandı. Dizide Esme rolüne hayat veren Ahsen Eroğlu'nun ayrılığının ardından bu kez de Yusuf 'Karga' Nalkoparan rolünü canlandıran oyuncu Taner Rumeli ayrıldı. Rumeli, Annem Ankara dizisine transfer oldu.

DEHA'DAN ANNEM ANKARA'YA TRANSFER

Bu sezonun flaş dizilerinden Deha’dan ayrılan Taner Rumeli, Annem Ankara’ya transfer oldu.

Taner Rumeli yeni bir değişiklik olmazsa sezon sonuna kadar devam etmesi planlanan Deha’dan geçen haftalarda ayrılmıştı.

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Başarılı aktörün yeni adresi belli oldu. Rumeli, BKM imzalı Annem Ankara dizisinin kadrosuna katıldı.

Taner Rumeli Annem Ankara’nın kadrosuna Orhan Şayan karakteriyle katılacak ve Zuhal’in yardım istediği ünlü avukat olarak seyirci karşısına çıkacak. Faruk Teber’in yönettiği dizinin hikâyesi Başak Angigün’e ait…

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Anahtar Kelimeler:
Show TV Ahsen Eroğlu aras bulut Deha
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