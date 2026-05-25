Bayram tatili başladı, yayın akışları merak edildi! Bugün TV'de ne var?

Televizyon izleyicilerinin merakla takip ettiği 25 Mayıs Pazartesi 2026 TV yayın akışı açıklandı. Ulusal kanallarda bu akşam birbirinden iddialı diziler, yerli ve yabancı filmler ile sevilen yarışma programları ekranlarda olacak. “Bugün TV’de ne var?” sorusunun yanıtını arayanlar için TRT1, Kanal D, Show TV, Star TV, ATV ve TV8’in güncel yayın akışını derledik.
TRT1 Yayın Akışı
- 01:10 - 03:40 Mehmed: Fetihler Sultanı
- 03:40 - 05:40 Diriliş Ertuğrul
- 05:40 - 06:40 Turgay Başyayla ile...
- 06:40 - 09:15 Beni Böyle Sev
- 09:15 - 10:30 Adını Sen Koy
- 10:30 - 13:15 Alişan ile Hayata Gülümse
- 13:15 - 14:00 Seksenler
- 14:00 - 17:45 Benim Adım Melek
- 17:45 - 19:00 Lingo Türkiye
- 19:00 - 19:55 Ana Haber
- 19:55 - 20:00 İddiaların Aksine
KANAL D Yayın Akışı
- 00:00 - 04:00 Arka Sokaklar
- 04:00 - 04:30 5N 1K
- 04:30 - 07:00 Siyah Beyaz Aşk
- 07:00 - 09:00 Yabancı Damat
- 09:00 - 11:00 Neler Oluyor Hayatta
- 11:00 - 14:00 Yaprak Dökümü
- 14:00 - 16:45 Gelinim Mutfakta
- 16:45 - 19:00 Aşk-ı Memnu
- 19:00 - 20:00 Kanal D Ana Haber
- 20:00 - 23:15 Uzak Şehir (Tekrar)
SHOW TV Yayın Akışı
- 00:45 - 02:15 Tokatçı
- 02:15 - 03:30 Hanzo
- 03:30 - 06:00 İbo İle Güllüşah
- 06:00 - 08:15 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk
- 08:15 - 10:00 Cansu Canan ile Yeni Sayfa
- 10:00 - 12:30 Bahar
- 12:30 - 15:00 Gelin Evi
- 15:00 - 18:45 Didem Arslan Yılmaz'la...
- 18:45 - 20:00 Show Ana Haber
STAR TV Yayın Akışı
- 01:00 - 02:30 Aramızda Kalsın
- 02:30 - 04:00 İstanbullu Gelin
- 04:00 - 05:00 Türk Müziği
- 05:00 - 07:00 Baba Ocağı
- 07:00 - 09:30 İstanbullu Gelin
- 09:30 - 13:30 Songül ve Uğur ile Sana Değer
- 13:30 - 17:15 Nur Viral ile Sen İstersen
- 17:15 - 19:00 Aramızda Kalsın
- 19:00 - 20:00 Star Haber
ATV Yayın Akışı
- 00:20 - 02:30 Gürbüz: Hadi Allah'a Emanet
- 02:30 - 05:20 Ateş Kuşları
- 05:20 - 08:00 Bir Gece Masalı
- 08:00 - 10:00 Kahvaltı Haberleri
- 10:00 - 13:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
- 13:00 - 14:00 Gün Ortası
- 14:00 - 16:00 Mutfak Bahane
- 16:00 - 19:00 Esra Erol'da
- 19:00 - 20:00 ATV Ana Haber
- 20:00 - 22:15 Moskova'nın Şifresi: Temel
TV8 Yayın Akışı
- 00:15 - 04:00 Gazete Magazin
- 04:00 - 05:00 Gençlik Rüzgarı
- 05:00 - 07:15 Tuzak
- 07:15 - 09:00 Ebru ile 8'de Sağlık
- 09:00 - 12:30 Gel Konuşalım
- 12:30 - 16:00 Survivor Ekstra
- 16:00 - 20:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
