Serenay Sarıkaya gözaltına alındı! Serenay Sarıkaya neden gözaltında?

Ünlülere yönelik İstanbul'da yürütülen uyuşturucu soruşturmasında 25 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti. Yurt dışında olan Serenay Sarıkaya ülkeye döner dönmez gözaltına alındı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen geniş kapsamlı soruşturma kapsamında 25 isim hakkında gözaltı, arama ve biyolojik inceleme kararı çıkarılmıştı.

"ÜLKEME DÖNECEĞİM" DEMİŞTİ

Hakkındaki haberlerin ardından Serenay Sarıkaya şu açıklamayı yapmıştı:

“Merhaba… Uzun süreden beri planladığım yurt dışı seyahatinde aldım haberi… Mümkün olan en kısa sürede ülkeme dönüp tüm gerekli prosedürleri yerine getireceğim herkesin yaptığı gibi… Ben iyiyim bir sorun yok merak eden herkese sevgiler…”