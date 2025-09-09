MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi

BBC'nin Love Island'a rakip yaptığı evlilik programı fena çakıldı! Ortalık karıştı

Love Island’a rakip olarak hazırlanan ve 5 milyon sterline mal olan “Stranded On Honeymoon Island”, BBC One’da yayınlanan ilk bölümüyle yalnızca 848 bin izleyici topladı. Düşük reytingler sonrası programın iptal edilmesi gündemde.

BBC'nin Love Island'a rakip yaptığı evlilik programı fena çakıldı! Ortalık karıştı

Müstehcen anlarıyla TV'ye damga vuran Love Island’a rakip olarak hazırlanan BBC’nin yeni programı büyük hayal kırıklığı yarattı. “Stranded On Honeymoon Island” adlı yapım, 5 milyon sterlinlik bütçesine rağmen sadece bir sezonun ardından yayından kaldırılma tehlikesiyle karşı karşıya.

Geçtiğimiz Çarşamba günü BBC One’da yayınlanan ilk bölümü yalnızca 848 bin kişi izledi. Üstelik program, aynı saatte BBC Two’da gösterilen Nazi denizaltıları belgeselini kıl payı geçebildi.

BBC nin Love Island a rakip yaptığı evlilik programı fena çakıldı! Ortalık karıştı 1

Yeni tanışma programı, üçüncü bölümde ortalama 517 bin izleyiciye kadar gerilerken, aynı saatte ITV’de tekrarı verilen Jeremy Clarkson’ın Celebrity Who Wants To Be A Millionaire programı 1,4 milyon izleyiciye ulaştı.

BBC nin Love Island a rakip yaptığı evlilik programı fena çakıldı! Ortalık karıştı 2

Bir televizyon kaynağı, “Bu rakamlar her standarda göre felaket" dedi.

Kaynaklar, Love Island tarzı bir formatın BBC One’ın daha olgun izleyici kitlesi için yanlış bir tercih olduğunu belirtiyor.

BBC ise reyting eleştirilerine karşılık, “Başarıyı sadece gece reytingleriyle ölçmüyoruz. Bu yapım, iPlayer üzerinden genç izleyicileri hedeflemek için hazırlandı” açıklamasını yaptı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Lüks restoranındaki tadım menüsü gündemde! Kişi başı fiyatı... Lüks restoranındaki tadım menüsü gündemde! Kişi başı fiyatı...
Ünlü oyuncu evleniyor! Düğün tarihi belli olduÜnlü oyuncu evleniyor! Düğün tarihi belli oldu

Anahtar Kelimeler:
Love Island
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kılıçdaroğlu partinin başına geçmek istiyor

Kılıçdaroğlu partinin başına geçmek istiyor

İş imzaya kaldı! F.Bahçe'de yeni teknik direktör an meselesi

İş imzaya kaldı! F.Bahçe'de yeni teknik direktör an meselesi

Çalışanlar dikkat! Eşine sürpriz yaptı, işinden atıldı... İşte sebebi

Çalışanlar dikkat! Eşine sürpriz yaptı, işinden atıldı... İşte sebebi

Trump viagra mı içti? Milyonların gözü önünde oldu... Sosyal medyada infiale yol açtı

Trump viagra mı içti? Milyonların gözü önünde oldu... Sosyal medyada infiale yol açtı

Havaalanına bikini ve pareoyla geldi! "Üstümü arıyorlar"

Havaalanına bikini ve pareoyla geldi! "Üstümü arıyorlar"

Hain tam o sırada bakın ne yapmış

Hain tam o sırada bakın ne yapmış

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.