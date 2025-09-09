BBC'nin Love Island'a rakip yaptığı evlilik programı fena çakıldı! Ortalık karıştı

Müstehcen anlarıyla TV'ye damga vuran Love Island’a rakip olarak hazırlanan BBC’nin yeni programı büyük hayal kırıklığı yarattı. “Stranded On Honeymoon Island” adlı yapım, 5 milyon sterlinlik bütçesine rağmen sadece bir sezonun ardından yayından kaldırılma tehlikesiyle karşı karşıya.

Geçtiğimiz Çarşamba günü BBC One’da yayınlanan ilk bölümü yalnızca 848 bin kişi izledi. Üstelik program, aynı saatte BBC Two’da gösterilen Nazi denizaltıları belgeselini kıl payı geçebildi.

Yeni tanışma programı, üçüncü bölümde ortalama 517 bin izleyiciye kadar gerilerken, aynı saatte ITV’de tekrarı verilen Jeremy Clarkson’ın Celebrity Who Wants To Be A Millionaire programı 1,4 milyon izleyiciye ulaştı.

Bir televizyon kaynağı, “Bu rakamlar her standarda göre felaket" dedi.

Kaynaklar, Love Island tarzı bir formatın BBC One’ın daha olgun izleyici kitlesi için yanlış bir tercih olduğunu belirtiyor.

BBC ise reyting eleştirilerine karşılık, “Başarıyı sadece gece reytingleriyle ölçmüyoruz. Bu yapım, iPlayer üzerinden genç izleyicileri hedeflemek için hazırlandı” açıklamasını yaptı.