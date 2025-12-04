MAGAZİN

Zehra Çilingiroğlu'nun sevgilisi kim? Evlilik iddiası...

Hülya Avşar'ın Kaya Çilingiroğlu'yla evliliğinden dünyaya gelen kızı Zehra Çilingiroğlu özel hayatıyla gündeme geldi. Zehra Çilingiroğlu'nun sevgilisi kim merak edildi. İşte gündem olan evlilik iddiası...

Hülya Avşar ve Kaya Çilingiroğlu’nun kızları Zehra Çilingiroğlu ne kadar gözlerden uzak kalmaya çalışsa da adından anne babası kadar söz ettiriyor.

Hem özel hayatı hem de son dönemde paylaşımlarıyla dikkat çeken Zehra'nın sevgilisi de merak edildi.

Hülya Avşar'ın Kaya Çilingiroğlu'yla evliliğinden dünyaya gelen Zehra Çilingiroğlu, 3 yıldır Mürsel Kaya ile mutlu bir birliktelik yaşıyor. Mürsel Kaya ve Zehra Çilingiroğlu, mutlu birlikteliklerini gözlerden uzakta yaşamayı tercih ediyor.

Bugün bu çiftle ilgili şaşırtıcı bir iddia gündeme geldi. Sabah'ta yer alan habere göre; yaklaşık 3 yıldır birlikte olan çiftin yakın zamanda evleneceği konuşuluyor.

Ancak konuya dair taraflardan henüz bir açıklama gelmedi.

