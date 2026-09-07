Meli Bendeli tutuklanmadan önce video çekip para istemiş! "Ameliyat için..."

MYNET DETAY- “Çukur” dizisinde canlandırdığı Timsah Celil karakteriyle geniş bir izleyici kitlesi tarafından tanınan Ahmet Melih Yılmaz cinsiyet değiştirmişti. Cinsiyet geçiş sürecinde pek çok ameliyat olan ama süreci işsiz kaldığı için tamamlayamayan ve adını Meli Bendeli olarak değiştiren oyuncu sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyordu.

"AMELİYAT OLMAK İÇİN..."

Meli Bendeli geçtiğimiz günlerde müstehcenlik suçlamasıyla tutuklandı. Oyuncu ifadesinde "Cinsel kimliğim nedeniyle iş verilmediği için tüm geçimimi sosyal medya hesaplarımdan sağlamak zorundayım. Cinsiyet uyum sürecimi tamamlamak için ameliyat olmam gerekmektedir ve bu ameliyatın maddi yükümlülüklerini karşılayabilmek için kendi mesleğimi icra edememem nedeniyle sosyal medyadan kazanç sağlamaktayım" dedi.



Ahmet Melih Yılmaz adıyla tanınan Meli Bendeli'nin tutuklanmadan kısa süre önce sosyal medyada bir video çekerek takipçilerinden para istediği görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde oyuncu "Ben dönme adımı yolunda ameliyat olmak istiyorum, bu yolda halkın, beni sevenlerin 5 lira da olsa 5 lira... Bu desteği vermesini bekliyorum. Lütfen bana yardımcı olun kimsem yok" dedi.