MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Bebeğini kaybetmişti... Ege Kökenli "Acı geçmiyor" notuyla paylaştı

Oyuncu Ege Kökenli anne olacağını duyurduktan kısa süre sonra bebeğini kaybetti. Büyük bir acı yaşayan başarılı oyuncu günler sonra paylaşım yaparak, "Acı geçmiyor. Ama zamanla kabuk tutuyor" dedi.

Bebeğini kaybetmişti... Ege Kökenli "Acı geçmiyor" notuyla paylaştı
Kubra Akalın

Aykut Enişte, Güneşin Kızları, Duy Beni ve Paranoya gibi yapımlarla tanınan Ege Kökenli, 2022 yılında Lior Ahituv ile dünyaevine girmişti. Evliliğini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden 32 yaşındaki ünlü oyuncu, birkaç ay önce bebek beklediğini duyurmuştu.

Bebeğini kaybetmişti... Ege Kökenli "Acı geçmiyor" notuyla paylaştı 1

Gebeliğinin 22'nci haftasında bebeğini kaybeden ünlü isim, sosyal medya hesabından açıklama yaparak "Hayat bazen bizi en savunmasız yerimizden sınar... Büyük bir heyecan ve sevgiyle beklediğimiz bebeğimizi, gebeliğimin 22'nci haftasında her şeyin yolunda göründüğü bir dönemde yaşanan ani ve çok nadir bir komplikasyon sonucu kaybettik. Bu beklenmedik acı, doktorlarımızın da söylediği gibi yüzde bir ihtimalle gerçekleşen bir durumdu. Tıbben elimizden gelen her şey yapılmasına rağmen minik kızımızı kucağımıza alamadık." demişti.

"HAYATIMIN EN DERİN ACISI"

Bu acı haberden sonra sessizliğe gömülen başarılı oyuncu haftalar sonra sosyal medya hesabında gün batımında sahilde yürüdüğü anları şu mesajla paylaştı:

Bebeğini kaybetmişti... Ege Kökenli "Acı geçmiyor" notuyla paylaştı 2

"Yaşadığım acı tecrübeden sonra kendi içime döndüğüm sessiz bir süreçteydim. Maalesef bazı duyguları anlatmak, paylaşmak kolay değil… Ama paylaşmadan iyileşmek de öyle. Ben de öyle yapmaya karar verdim.

Bu süreçte hayatımın en büyük sevgisiyle ve en derin acısıyla tanıştım. O boşluk hâlâ içimde… Ama sayenizde biliyorum ki, yalnız değilim. Bu süreç boyunca bana yazan, aynı duyguları yaşamış ya da hâlâ yaşayan yüzlerce kadının mesajları… En çok da bu yüzden, bu paylaşımı yapmak istedim. Çünkü siz bana 'yalnız değilsin' dediniz. Şimdi ben de size söylemek istiyorum: Siz de yalnız değilsiniz."

Bebeğini kaybetmişti... Ege Kökenli "Acı geçmiyor" notuyla paylaştı 3

"ACI ZAMANLA KABUK BAĞLIYOR"

Kökenli açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

"Acı geçmiyor. Ama zamanla kabuk tutuyor. Kalbinizin bir köşesinde sessizce yaşamaya devam ediyor. Ama hayat da kendi bildiği gibi akmaya… Güneş yeniden doğup, batıyor. Dalgalar sahile vurmaya devam ediyor. Ve insan, o acıyla birlikte yaşamayı öğreniyor. Kimi zaman sessizce… kimi zaman direnerek. Ama hep bir şekilde, yürümeye devam ediyor. Kalbimde taşıdığım her şeyle, ben de kendi yoluma devam ediyorum. Yanımda olan, yazan, düşünen ve her şeyden önemlisi tüm acısına rağmen benim acıma ortak olup bana merhem olan güçlü kadınlar.. Hepinize tüm kalbimle sarılıyorum. Bana, biz kadınların ne kadar güçlü ve mucizevi olduğunu tekrar hatırlattınız. Benimle benzer acıdan geçen tüm muhteşem kadınlar bende bilmenizi isterim ki asla ama asla tek değilsiniz, suçlu ya da eksik hiç değilsiniz. Herşeyiyle kalbini güzelliklere açan harika varlıklarız ve karanlıktan sonra doğacak güneşi hep beraber selamlayacağız..."

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Merve Sevi Barış Akarsu'yu unutmadı! Beğeni yağdıMerve Sevi Barış Akarsu'yu unutmadı! Beğeni yağdı
Plajda görüntülendi! Fit haline bir bakan bir daha baktıPlajda görüntülendi! Fit haline bir bakan bir daha baktı

Anahtar Kelimeler:
Ege Kökenli
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
CHP'nin kurultay davasında Lütfü Savaş'ın avukatı "Özel el çektirilmelidir" dedi! Mahkeme davayı 8 Eylül'e erteledi

CHP'nin kurultay davasında Lütfü Savaş'ın avukatı "Özel el çektirilmelidir" dedi! Mahkeme davayı 8 Eylül'e erteledi

'Ayda 150 bin TL kazanıyorum' Gençlere seslendi 'Memur olacağım diyorlar ama bu meslek iyi kazandırıyor'

'Ayda 150 bin TL kazanıyorum' Gençlere seslendi 'Memur olacağım diyorlar ama bu meslek iyi kazandırıyor'

Nüfus gündüz 82, gece 10 bin! Birkaç saat arayla bambaşka manzara

Nüfus gündüz 82, gece 10 bin! Birkaç saat arayla bambaşka manzara

Orman yangınlarının boyutu gün ağarınca ortaya çıktı! Lüks siteler küle döndü, yangının çıkış sebebini duyanlar çileden çıktı

Orman yangınlarının boyutu gün ağarınca ortaya çıktı! Lüks siteler küle döndü, yangının çıkış sebebini duyanlar çileden çıktı

Plajda görüntülendi! Fit haline bir bakan bir daha baktı

Plajda görüntülendi! Fit haline bir bakan bir daha baktı

Ünlü futbolcu yakalanınca kız arkadaşını bırakıp gitti! 25 milyonluk aracına bir bakan bir daha baktı

Ünlü futbolcu yakalanınca kız arkadaşını bırakıp gitti! 25 milyonluk aracına bir bakan bir daha baktı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.