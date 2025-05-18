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Bella Hadid'in sütyensiz giydiği şeffaf elbise Cannes'da ‘giyilmemesi gereken’ örnekler arasında

Bella Hadid’in 2024 Cannes’da giydiği transparan elbise, bu yılki kırmızı halı kurallarına aykırı kıyafet örneği olarak gösterildi.

Bella Hadid'in sütyensiz giydiği şeffaf elbise Cannes'da ‘giyilmemesi gereken’ örnekler arasında
Kubra Akalın

Bella Hadid’in 2024 Cannes Film Festivali’nde giydiği cesur kıyafet, bu yılki törene neyin giyilmemesi gerektiğine dair örnek olarak kullanıldı.

‘Nezaket adına’ hazırlanan yeni çıplaklık kuralları, festival başlamadan yalnızca birkaç gün önce yürürlüğe girdi.

The Sun’ın haberine göre, Bella’nın geçen yılki törende giydiği cesur ve ten rengi elbisesi, yeni yönergelerin ihlali olarak değerlendirilebilecek örneklerden biri olarak gösterildi. Bir kaynak şunları söyledi:

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“Şoförlere, kırmızı halıda neyin uygun olup neyin olmadığını bilmeleri için bir bilgilendirme notu gönderildi. Bella’nın transparan elbisesi, yeni kıyafet kurallarına aykırı bir örnek olarak gösterildi.”

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28 yaşındaki süper model, geçen yıl "The Apprentice" filminin galasında sütyensiz ve yarı transparan açık kahverengi bir elbise giymişti.

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Bella Hadid
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