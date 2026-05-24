Bella Hadid minik beyaz mayosuyla sınırları zorladı

Bella Hadid, Fransız Rivierası’nda lüks yat tatilinde görüntülendi. 29 yaşındaki süper model, Instagram Hikâyesi’nde paylaştığı fotoğraflarda derin dekolteli beyaz mayosuyla dikkat çekti. Hadid, tek parça mayo tercih ettiği karelerde fit fiziğini sergilerken arkadaşlarına şampanya servis etti.

Ünlü model ayrıca dürbünle deniz manzarasını izlerken görüntülendi. Sarıya boyattığı saçlarını örgü bir bandanayla kapatan Hadid, kombinini büyük güneş gözlükleri ve altın takılarla tamamladı.

Hadid, Donon’un çektiği bir fotoğrafı kendi hesabında paylaşırken Superman göndermesi yaptı. Gökyüzünü işaret ettiği kareye, “Bir kuş… bir uçak… bir tren?” notunu düştü.

Bella Hadid, bir haftadan uzun süredir Fransa’da düzenlenen Cannes Film Festival için bulunuyor. Ünlü model, iki gün önce Schiaparelli imzalı özel dantel elbisesiyle kırmızı halıda tüm dikkatleri üzerine çekmişti.