Bella Hadid tanıtım için sütyensiz poz verdi! İddialı seçim

Ünlü model Bella Hadid, yeni parfümünün lansmanını sosyal medyada duyurdu.

28 yaşındaki Hadid, mayıs ayında tanıttığı son iş girişimi kapsamında paylaştığı Instagram gönderisinde altın rengi yarı transparan kısa bir şal ile objektif karşısına geçti. Kombinini düşük bel kırmızı ekose pantolonla tamamladı.

Hadid, koleksiyonunun yeni üyesini “odunsu, tatlı, meyvemsi bir cilt parfümü” olarak tanımlayarak şu sözleri ekledi:

“Bana sadece işte değil, yaratıcılıkta da hayallerimi yaşama fırsatı verdiğiniz için teşekkür ederim. Siz markamızı, beni ise kalbim ve ruhumda ileriye taşıyorsunuz. Minnettarım.”

Bella Hadid’in “Orebella” adını taşıyan parfüm serisi, besleyici cilt bakım özellikleriyle öne çıkıyor ve Selfridges gibi lüks mağazalarda satışa sunuluyor.

Bir süredir podyumlardan uzak duran Hadid, kariyerini binicilik üzerine yoğunlaştırdı. Son olarak Las Vegas’ta düzenlenen Horse Cutting Şampiyonası’nda yarıştı. Yarışmada, kovboy sevgilisi Adan Banuelos da yanında yer aldı. İkili, 2023 ekiminde ilk kez birlikte görüntülenmiş, 2024 Sevgililer Günü’nde ilişkilerini resmileştirmişti.