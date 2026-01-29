MAGAZİN

Bengü'den Blok3'e destek! 'Önüne eğilin'

Blok3’ün şarkılarının Spotify’dan kaldırılmasıyla başlayan tartışma büyürken, Murat Boz’un desteğine Demet Akalın’dan sert tepki gelmişti. Polemiğe Bengü'de dahil oldu ve yaptığı paylaşımla dikkat çekti.

Bengü'den Blok3'e destek! 'Önüne eğilin'
Öznur Yaslı İkier

Rap müziğin son dönemde en çok konuşulan isimlerinden Blok3’ün bazı şarkıları ve albümünün Spotify’dan aniden kaldırılması, müzik dünyasında geniş yankı uyandırdı.

Blok3’ün “Kusura Bakma” başta olmak üzere birçok şarkısının ve “Obsesif” albümünün dijital platformdan kaldırılması manşetlerdeki yerini aldı.

Bengü'den Blok3'e destek gecikmedi. Blok3'ü paylaşan Bengü altına da 'Önüne eğilin! Daha iyisini yapın!' notunu düştü.

Bengü den Blok3 e destek! Önüne eğilin 1

Blok3 yaptığı son paylaşımda şarkıların kısa süre sonra yeniden platforma yüklendiğini duyurarak, "Evet, bazılarının sevinci kısa sürdü. Şarkılar geri yüklendi. Zaten bu olacaktı, ne olacaktı ki yani? Herkese keyifli dinlemeler." ifadelerini kullandı.

