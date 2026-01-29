Bengü'den Blok3'e destek! 'Önüne eğilin'

Rap müziğin son dönemde en çok konuşulan isimlerinden Blok3’ün bazı şarkıları ve albümünün Spotify’dan aniden kaldırılması, müzik dünyasında geniş yankı uyandırdı.

Blok3’ün “Kusura Bakma” başta olmak üzere birçok şarkısının ve “Obsesif” albümünün dijital platformdan kaldırılması manşetlerdeki yerini aldı.

Bengü'den Blok3'e destek gecikmedi. Blok3'ü paylaşan Bengü altına da 'Önüne eğilin! Daha iyisini yapın!' notunu düştü.

Blok3 yaptığı son paylaşımda şarkıların kısa süre sonra yeniden platforma yüklendiğini duyurarak, "Evet, bazılarının sevinci kısa sürdü. Şarkılar geri yüklendi. Zaten bu olacaktı, ne olacaktı ki yani? Herkese keyifli dinlemeler." ifadelerini kullandı.