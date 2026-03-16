Savaş Üstüne Savaş Oscar'da ödülleri topladı! Savaş Üstüne Savaş konusu

98'nci kez düzenlenen Oscar Ödülleri (Akademi Ödülleri) gecesine damgasını vuran film Paul Thomas Anderson'ın imzasını taşıyan One Battle After Another (Savaş Üstüne Savaş) oldu. Savaş Üstüne Savaş konusu ve oyuncuları merak edildi.

SAVAŞ ÜSTÜNE SAVAŞ KONUSU

On altı yıl önce, “Fransız 75” adıyla bilinen bir direniş grubu, Amerika Birleşik Devletleri Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Teşkilatı’nın (ICE) elinde tutulan 200 mahkumu kurtaran büyük bir operasyon gerçekleştirdi. Bu olayın ardından direniş üyeleri birer birer ortadan kayboldu. Onların arasında, herkesin “Ghetto Pat” olarak tanıdığı Bob Ferguson da vardı. Bob, geçmişin gölgesinde yaşayan paranoyak bir adamdır. Eski ICE Albayı Steven J. Lockjaw’ın hâlâ peşinde olduğuna ve yıllardır intikam fırsatı kolladığına inanmaktadır. Görünüşe bakılırsa bu korku tamamen yersiz değildir. Çünkü Lockjaw artık kontrolden çıkmış, aşırı görüşlere sahip ırkçı “Hristiyan Maceracılar Kulübü” adlı milis grubunun saflarına katılmıştır. Dahası, Bob’a ulaşmak için gözünü onun kızı Willa’ya dikmiştir. Tehlike giderek yaklaşırken Bob, eski müttefikleri Sensei Segio, Deandra ve Perfidia Beverly Hills ile yeniden bir araya gelir. Geçmişin savaşçıları bir kez daha birleşir ve aşırılık yanlısı Albay Lockjaw ile hesaplaşmak üzere yola çıkarlar.

SAVAŞ ÜSTÜNE SAVAŞ OYUNCULARI

Paul Thomas Anderson imzalı, 2025 yapımı aksiyon-gerilim filmi Savaş Üstüne Savaş (One Battle After Another) filminin başrollerinde Leonardo DiCaprio (Bob Ferguson), Sean Penn (Col. Steven J. Lockjaw), Benicio del Toro (Sensei Sergio), Regina Hall (Deandra) ve Chase Infiniti'nin (Willa) yer alıyor.

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!
