Sevdiğim Sensin 6. bölüm fragmanı heyecanlandırdı! Dicle'nin ablası ortaya mı çıkıyor?

Ay Yapım imzalı, başrollerini Aytaç Şaşmaz ve Helin Kandemir’in paylaştığı ‘Sevdiğim Sensin’in merakla beklenen yeni bölümünden ilk tanıtım izleyiciyle buluştu.

Tanıtımda; Erkan’ın, Dicle’ye sürpriz yaparak 21. yaş doğum gününü kutladığı duygusal sahne öne çıkıyor. Hayatında ilk kez doğum günü kutlanan Dicle, yaşadığı mutluluk karşısında gözyaşlarını tutamazken, ikili arasındaki yakınlaşma dikkat çekiyor.

Burçin’in, Dicle’yi Aldur Derneği’ne götürmesi Feride’yi tedirgin ederken, kapıda bekleyen Ferman’ın; Dicle ve Burçin’i takip ederek yaptığı kaza gerilimi tırmandırıyor. Tanıtımın finalinde Erkan’ın büyük bir panikle yükselen "Dicle!" çığlığı ise yaşanacak tehlikeli gelişmelerin habercisi oluyor.



Öte yandan fragmanda bir detay da gözden kaçmadı. Rojbin Erden'in ekranda görünmesi sonrası seyirciden "Kesin Dicle'nin ablası" yorumları yağdı.