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Bennu Gerede hakkında soruşturma başlatıldı!

Bennu Gerede hakkında, katıldığı bir YouTube programındaki sözleri nedeniyle re'sen soruşturma başlatıldı.

Bennu Gerede hakkında soruşturma başlatıldı!

Ünlü fotoğraf sanatçısı ve eski Survivor yarışmacısı Bennu Gerede'nin katıldığı bir yayında yaptığı açıklamaları tepki çekmişti.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Gazeteci Burak Doğan'ın X hesabından yaptığı paylaşıma göre, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Bennu Gerede hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 226. maddesinde düzenlenen 'müstehcenlik' suçu kapsamında soruşturma başlattı.

Bennu Gerede hakkında soruşturma başlatıldı! 1

Bennu Gerede, katıldığı programda boynundaki kolyeyle ilgili konuşmuş ve "Bunu neden boynuna takıyorsun?" sorusuna ise, "Yetişkinlere yönelik bir ürün" yanıtını vermişti.

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Bennu Gerede
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