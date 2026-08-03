Doğanın Kanunu 9. bölüm 2. fragmanı: Özge Yağız tarzıyla mest etti

Star TV'nin yaz dizisi Doğanın Kanunu 9. bölümüyle ekrana gelecek. Seyirciden beğeni alan dizide yine heyecanlı olaylar yaşanıyor. Başrollerini Alperen Duymaz ve Özge Yağız'ın paylaştığı Doğanın Kanunu 9. bölüm 2. fragmanında Özge Yağız güzelliğiyle büyüledi.

Çiftliğin tanıtımı için gelinlik ve damatlık giyen Doğa ile Yaman kalpleri eritiyor. Çekimler için çiftliğe gelen ünlü fotoğrafçının Doğa'ya gösterdiği yakınlıktan rahatsızlığını gizleyemeyen Yaman'ın kıskanç tavırları dikkat çekerken, Doğa'nın onu sakinleştirmeye çalıştığı anlar yüzleri güldürüyor.

Doğanın Kanunu 9. bölüm 2. fragmanında; Bir reklam filmi, yarım kalan hesaplar ve saklanması giderek zorlaşan bazı duygular öne çıkıyor.

Fragman sonrası sosyal medyada "Of çok iyi ikili", "Özge Yağız yakıyor", "Dizi çok iyi gidiyor", "Fragmana bayıldım", "Özge Yağız'ın tarzı efso", "Doğa'nın kıyafetler der susarım" yorumları yapıldı.

Öte yandan Özge Yağız'ın iddialı seçimleri de fanlar tarafından beğenildi.