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Katy Perry ve Justin Trudeau plajda aşka geldi!

Katy Perry ve Justin Trudeau, Saint-Tropez'deki romantik plaj gününde aşklarını gözler önüne serdi! İlişkilerinin birinci yılında olan çift plajda kimseyi umursamadı.

Katy Perry ve Justin Trudeau plajda aşka geldi!

Katy Perry ile yaklaşık bir yıldır birlikte olduğu eski Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Fransa'nın güneyindeki Saint-Tropez'de romantik anlar yaşadı. El ele yürüyen çift, plajda sık sık öpüşerek aşklarını objektiflerden kaçırmadı.

Eski Kanada Başbakanı'nın plajda kimseyi umursamadan sevgilisini öptüğü anlar sosyal medyada konuşuldu.

Katy Perry ve Justin Trudeau plajda aşka geldi! 1

Katy Perry ile Justin Trudeau'nun aşk dedikoduları ilk kez Temmuz 2025'te ortaya çıkmış, çift Aralık ayında ilişkilerini Instagram üzerinden resmileştirmişti.

Perry, geçtiğimiz yıl nişanlısı Orlando Bloom ile yollarını ayırmıştı. Eski çiftin, bu ay altı yaşına girecek kızları Daisy bulunuyor.

Katy Perry ve Justin Trudeau plajda aşka geldi! 2

Perry, People dergisine verdiği röportajda ilişkisi hakkında şu ifadeleri kullandı:

"Hayatımın birçok alanında artık daha ayakları yere basan bir insan hissediyorum. Çok aşığım. O konser, hayatımın aşkıyla tanıştıktan sonra gerçekleşmişti. Bu yüzden kendimi çok daha sağlam hissediyordum. Çünkü ben biraz gökkuşağı gibi savrulan bir uçurtmayım."

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Anahtar Kelimeler:
Katy Perry Justin Trudeau
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