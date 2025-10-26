Bereketli Topraklar’ın yayın günü belli oldu! Bereketli Topraklar ne zaman?

Engin Akyürek ile Gülsim Ali’nin başrolünü oynadığı Süreç Film’in Show TV için çektiği “Bereketli Topraklar” dizisinin yayın günü pazar oldu.

Uzun süre çarşamba günü yayınlanacağı konuşulan dizinin yayın günü kulislerden sızan bilgilere göre 2 Kasım Pazar olacak.

Böylece Bereketli Topraklar "Teşkilat", "Çarpıntı" ve "Sahtekârlar"la reyting pastasından pay almak için yarışacak. Birsen Altuntaş'ın haberine göre; dzinin senaryo süpervizörlüğü ile yönetmenliğine başarılı yönetmen Yağız Alp Akaydın imza atıyor.

BEREKETLİ TOPRAKLAR KONUSU

Adana’da çekilen dizinin senaryosunu Hasan Tolga Pulat, Ozan Ağaç ve Seçil Çömlekçi yazıyor. İki köklü aile Bereketoğulları ve Karahanlılar’ın savaşını konu alan dizide Engin Akyürek, Gülsim Ali, Belçim Bilgin, Yiğit Koçak, Sarp Akkaya, İlayda Akdoğan, Zehra Kelleci, Hakan Çelebi, Bahar Süer, Gözde Demirtaş, Ekrem Şen ve Mert Özbek başlıca rolleri paylaşıyor. Kerem Alışık dizinin eser haklarını Süreç Film’e devretmişti.