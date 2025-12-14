MAGAZİN

MasterChef Altın Kupa'da 13 Aralık'ta kim elendi? "Elenmek için kötü yaptı"

MasterChef Türkiye All Star Altın Kupa'da ilk eleme heyecanı yaşandı. Kerem, Barış, Erim ve Çağatay arasındaki zorlu mücadele sonucunda, Altın Kupa'ya veda eden isimler Barış ve Erim oldu.

TV8 ekranlarının sevilen yarışması MasterChef Türkiye, 2025 yılında yepyeni bir formatla izleyicisiyle buluşmaya devam ediyor. Sezonun şampiyonunun belirlenmesinin ardından duyurulan 'All Star Altın Kupa' formatı, şimdiye kadar yarışmada iz bırakan iddialı isimleri bir araya getiriyor.

7 Aralık'ta başlayan Altın Kupa macerası, 13 Aralık akşamı ilk eleme heyecanıyla doruğa ulaştı.

İki aşamalı eleme gecesinde, ilk etapta Kerem, Barış, Erim ve Çağatay mutfakta kıyasıya bir rekabet sergilediler.

Şeflerin zorlu değerlendirmeleri sonucunda, en düşük performansı gösteren iki isim veda etti. MasterChef Türkiye All Star Altın Kupa'ya veda eden isimler Barış ve Semih oldu.

Sosyal medyada Semih'in performansına "Elenmek için bilerek kötü yaptı" yorumları geldi.

