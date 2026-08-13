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Bergüzar Korel 4 ayda 20 kilo verdi! Bikinisiyle boy gösterdi

Son olarak A.B.İ. dizisinden teklif alan Bergüzar Korel, son dönemde verdiği kilolarla gündeme geliyordu. 4 ayda 20 kilo veren Korel fit görünümünü sergiledi.

Bergüzar Korel 4 ayda 20 kilo verdi! Bikinisiyle boy gösterdi

Son dönemde verdiği kilolarla dikkat çeken ünlü oyuncu Bergüzar Korel'e teklif yağıyor. Yeni sezonda A.B.İ. dizisinden teklif alan Korel teklifi değerlendirirken bir yandan da tatil yapıyor.

Bergüzar Korel 4 ayda 20 kilo verdi! Bikinisiyle boy gösterdi 1

Bergüzar Korel tatil karelerini de peş peşe paylaştı. 4 ayda 20 kilo veren Bergüzar Korel bikinisiyle boy gösterip fit görünümünü sergiledi.

Bergüzar Korel 4 ayda 20 kilo verdi! Bikinisiyle boy gösterdi 2

Korel zayıflamasına dair şunları söylemişti:

""Ciddi bir yeme bozukluğum vardı, gerçekten çok yemek yiyordum. Bunun sonradan 'duygusal yeme bozukluğu' olduğunu anladım. Ardı ardına iki çocuk sahibi olduğum dönemde 25-30 kilo aldım; sonra verdim, tekrar aldım. Bence verdiğim kiloların bu kadar dikkat çekmesinin asıl nedeni, çok spor yapmam."

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Anahtar Kelimeler:
Bergüzar Korel
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