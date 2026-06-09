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Beril Pozam: "İnşirah Suresi'ni okuduktan sonra..."

Yalı Çapkını dizisiyle büyük bir üne kavuşan Beril Pozam katıldığı yayında samimi açıklamalar yaptı. Emre Altuğ'un tavsiyesiyle İnşirah Suresi'ni okuyan Bozam yaşadığı değişimi anlattı.

Beril Pozam: "İnşirah Suresi'ni okuduktan sonra..."

Yalı Çapkını'nın yıldızı Beril Pozam, İpek Tuzcuoğlu'nun programına katıldı. Yalı Çapkını setindeki rol arkadaşı Ersin Arıcı ile evlenen oyuncu programda samimi açıklamalarda bulundu.

Beril Pozam: "İnşirah Suresi ni okuduktan sonra..." 1

İnancıyla ilgili de konuşan Pozam çocukluğunda merak ettiği için İncil'i de Kur'an-ı Kerim okuduğunu da söyledi. Beril Pozam "Ama şu çok ilginç; Yalı Çapkını'ndayken bir gün oturup konuşuyoruz. Emre Altuğ dedi ki; 'Ben sabahları İnşirah Suresi okurum.’ Ben de hiç İnşirah Suresi'ni duymamıştım. Dur, bir bakayım dedim. Hemen internetten baktım ve o an gerçekten gönlümden vuruldum o sureyi okuyunca" dedi.

Beril Pozam: "İnşirah Suresi ni okuduktan sonra..." 2

"SOHBETLER DİNLEMEYE BAŞLADIM"

Oyuncu Beril Bozam duygularını şu sözlerle anlattı:

"Gerçekten bir rahatlamaya, ferahlamaya ihtiyaç duyduğum, içsel bir ferahlamaya ihtiyaç duyduğum bir dönemdeydim ve ben de İnşirah okumaya başladım. Sonra sohbetler dinlemeye başladım, insanları dinlemeye başladım. Bildiğim, güvendiğim, tanıdığım insanları dinlemeye başladım. Sonradan da dedim ki; 'Ben niye insanların algısından dinliyorum? Ben okuyayım. En azından kendi algımla bir algılamaya çalışayım. Çünkü Allah, sonuçta onu hepimize yazdı. Birtakım insanlara yazdı da onlar bize anlatsın diye yazılmadı Kur'an-ı Kerim. Ben okuyayım dedim ve okudukça daha da derinleşti her şey, daha da etkilendim. Yazılmış en iyi kitap bence.”

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