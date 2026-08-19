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Berkay Şahin üçüncü kızını kucağına aldı! Adını Mihre koydu

Berkay Şahin ile Özlem Ada Şahin, üçüncü kızlarını kucağına aldı. Hastaneden fotoğraf paylaşan Berkay Şahin, kızlarına “Mihre” adını verdiklerini açıkladı.

Berkay Şahin üçüncü kızını kucağına aldı! Adını Mihre koydu

Müzik kariyerindeki başarılı çalışmalarıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan Berkay Şahin, 2016 yılında Özlem Ada Şahin ile hayatını birleştirdi. Arya ve Zeynep Mira adında iki kız evladı bulunan çift, şimdilerde üçüncü bebek sevinci yaşıyor.

Berkay Şahin ve Özlem Ada üçüncü çocuklarını kucağına aldı.

Berkay Şahin sosyal medya hesabından aile pozlarını paylaşarak şu notu yazdı:

"Üçüncü kızımız MİHRE bugün saat 11.00’da dünyaya gözlerini açtı... Allah’ın izniyle sağlıkla kucağımıza aldık... Rabbim isteyen herkese bu duyguyu tattırsın...”

Berkay Şahin üçüncü kızını kucağına aldı! Adını Mihre koydu 1

Berkay'ın diğer iki kızının adı ise Arya ve Zeynep Mira.

Berkay Şahin üçüncü kızını kucağına aldı! Adını Mihre koydu 2

MİHRE NE DEMEK?

Mihre Farsça kökenli bir isim olan Mihri kelimesinden Türkçeye geçmiştir. Ülkemizde de az sayıda kız çocuğuna verilmiş olan Mihre, kelime olarak “güneş ışığı” ya da “aydınlık” gibi anlamlara gelir.

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Berkay Şahin
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