Berkay Şahin üçüncü kızını kucağına aldı! Adını Mihre koydu

Müzik kariyerindeki başarılı çalışmalarıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan Berkay Şahin, 2016 yılında Özlem Ada Şahin ile hayatını birleştirdi. Arya ve Zeynep Mira adında iki kız evladı bulunan çift, şimdilerde üçüncü bebek sevinci yaşıyor.

Berkay Şahin ve Özlem Ada üçüncü çocuklarını kucağına aldı.

Berkay Şahin sosyal medya hesabından aile pozlarını paylaşarak şu notu yazdı:

"Üçüncü kızımız MİHRE bugün saat 11.00’da dünyaya gözlerini açtı... Allah’ın izniyle sağlıkla kucağımıza aldık... Rabbim isteyen herkese bu duyguyu tattırsın...”

Berkay'ın diğer iki kızının adı ise Arya ve Zeynep Mira.

MİHRE NE DEMEK?

Mihre Farsça kökenli bir isim olan Mihri kelimesinden Türkçeye geçmiştir. Ülkemizde de az sayıda kız çocuğuna verilmiş olan Mihre, kelime olarak “güneş ışığı” ya da “aydınlık” gibi anlamlara gelir.