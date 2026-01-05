Beyaz'la Joker başvurusu nasıl yapılır? 3 milyon TL'lik ödül

Beyazıt Öztürk'ün sunumuyla ekranlara gelen 'Beyaz'la Joker', ilk bölümüyle izleyiciden tam not aldı. Yarışmanın formatı ve başvuru koşulları hakkında tüm detaylar haberimizde.

Kanal D'nin yeni yarışma programı 'Beyaz'la Joker', 4 Ocak Pazar akşamı yayınlanan ilk bölümüyle televizyon ekranlarına damgasını vurdu. Beyazıt Öztürk'ün kendine has sunumu ve yarışmacıların kıyasıya mücadelesi, izleyicileri ekran başına kilitledi. Programın yayınlanmasıyla birlikte, 'Beyaz'la Joker'in formatı ve yarışmaya başvuru koşulları en çok merak edilen konular arasına girdi.

BEYAZ'LA JOKER FORMATI

'Beyaz'la Joker'in formatı, genel kültür, mantık ve strateji üzerine kurulu çeşitli oyunlardan oluşuyor. Yarışmacılar, hem bireysel yeteneklerini sergileyerek hem de stratejik hamleler yaparak rakiplerini elemeye çalışıyor. Her bölümde farklı oyunlar ve sürprizlerle dolu olan yarışma, izleyicilere heyecan dolu anlar yaşatıyor. Yarışmacılar, her oyunda joker haklarını kullanarak avantaj elde etmeye çalışırken, doğru hamleler yaparak büyük ödülün sahibi olmaya çalışacaklar.

BEYAZ'LA JOKER BAŞVURU QR KODU

3 milyon TL'lik büyük ödülüyle dikkat çeken 'Beyaz'la Joker', yarışmasına katılmak isteyenlerin Kanal D'nin resmi internet sitesi üzerinden başvuru formunu doldurması gerekiyor. Beyazıt Öztürk'ün sunumuyla "Beyaz'la Joker" ailesine katılmak için ekranda çıkan qr kodu okutmanız gerekiyor.

Başvuru formunda adayların kişisel bilgileri, ilgi alanları ve neden yarışmaya katılmak istediklerine dair detaylı bilgiler yer alıyor. Başvuruların değerlendirilmesinin ardından, uygun görülen adaylar mülakata çağrılıyor ve seçilen yarışmacılar 'Beyaz'la Joker'de mücadele etme şansı yakalıyor.