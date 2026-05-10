Billie Eilish’ten ağızları açık bırakan itiraf: İlk kez açıkladı! Müziği bırakıyor mu?

Billie Eilish, katıldığı programda müzik kariyerinin ötesine geçerek tiyatro ve sahne sanatlarına yönelme hayalini ilk kez açıkça dile getirdi. Eilish'in “Zamanım olursa bunu çok isterim” sözleri sevenlerinin dikkat çekti. Hayranları, ünlü sanatçının müziği bırakıp bırakmayacağını gündeme taşıdı.

Çiğdem Berfin Sevinç

Billie Eilish, katıldığı bir programda, kariyer itirafında bulundu. Grammy ödüllü genç yıldız,hem sahne hayalini hem de bugüne kadar gizli kalan büyük planını ilk kez bu kadar açık konuştu.

“Bad Guy” ile listeleri altüst eden ve kısa sürede küresel bir fenomene dönüşen Eilish, müzik kariyerinin ötesine geçmek istediğini söyleyerek hayranlarını şaşırttı. Ünlü şarkıcı, ileride tiyatro ve sahne sanatlarıyla ilgili projelerde yer alma fikrine sıcak baktığını dile getirdi.

AİLEDEN GELEN TUTKU

“Zamanım olursa… evet bunu çok isterim” sözleriyle sahneye olan ilgisini anlatan Eilish, bu hayalin kendisi için “büyük bir çılgınlık” olacağını ifade etti.

Sanata olan yatkınlığını çocukluk yıllarına dayandıran genç yıldız, sanatçı bir ailede büyümesinin bu ilgisini şekillendirdiğini de vurguladı.

Öte yandan Eilish’in açıklamaları sosyal medyada kısa sürede gündem olurken, hayranları ünlü yıldızın bir gün Broadway sahnesinde olup olmayacağını tartışmaya başladı.

