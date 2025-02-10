Bir Behzat Ç. Hikayesi çekimleri başladı! Erdal Beşikçioğlu detayı... Savcı Esra da dönüyor

Türk televizyonunun sevilen dizilerinden Behzat Ç.'nin yeni projesi Bir Behzat Ç. Hikayesi sete çıktı. Canan Ergüder, “Savcı Esra” rolüyle geri dönerken dünya dizi tarihinde ilk kez bir belediye başkanı, mesai saatleri dışında oyunculuk yapacak.

Ortaks Yapım imzalı dizinin çekimleri, Ankara Etimesgut’ta başladı. Etimesgut Belediye Başkanı Beşikçioğlu mesai saatleri dışında ve izin günlerinde oyunculuk yapacak.

SAVCI ESRA HEYECAN YARATTI

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; dizinin sürpriz gelişmelerinden biri de Canan Ergüder’in Savcı Esra rolüyle ekibe geri dönmesi. Ergüder’in dizinin devamında nasıl bir performans sergileyeceği büyük bir merak konusu.

BEHZAT Ç. HİKAYESİ OYUNCULARI

Dizinin başrolünde yer alan Erdal Beşikçioğlu’na İnanç Konukçu, Berkan Şal, Derin Beşikçioğlu, Kaan Sevi, Eray Eserol, Selen Öztürk, Gonca Yakut, Önder Selen, Güven Kıraç, Ege Aydan ve Ayça Eren gibi isimler eşlik ediyor. Dizinin oyuncu kadrosuna yeni katılan isimlerden biri de Halil Babür. Egemen rolüyle ekibe katılan Babür, izleyicilerin beğenisini kazanması beklenen karakterlerden biri olacak.