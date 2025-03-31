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Bir dönem Gökhan Töre ile evliydi... Esra Bilgiç'in evliliğe tövbeli olduğu iddiası

Faruk Sabancı’yla birlikte olan Esra Bilgiç'in özel hayatı çok merak ediliyor. Mutlu bir beraberlik sürdüren çiftten Esra Bilgiç'in evliliğe tövbeli olduğu iddiaları bulunuyor. Oyuncu daha önce Gökhan Töre ile evlenip boşanmıştı...

Bir dönem Gökhan Töre ile evliydi... Esra Bilgiç'in evliliğe tövbeli olduğu iddiası
Kubra Akalın

Diriliş Ertuğrul, Bir Umut Yeter, Ramo ve Kanunsuz Topraklar gibi birçok dizide rol alan ve büyük bir hayran kitlesi olan Esra Bilgiç özel hayatıyla gündeme geliyor.

Diriliş Ertuğrul dizisindeki Halime Sultan karakterine hayat vererek müthiş bir çıkış yapan Esra Bilgiç bir süredir Faruk Sabancı ile aşk yaşıyor.

Son günlerde evleneceği konuşulan çiftten oyuncunun, yakın çevresine bir daha nikâh masasına oturmak istemediğini söylediği iddia edildi.

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Milliyet'te yer alan habere göre; daha önce Gökhan Töre’yle evlenen Bilgiç, “Faruk’la şahane bir ilişkimiz var. Birbirimizi çok seviyoruz. Beni çok iyi anlıyor. İlişki olarak hayatımın en güzel günlerini geçiriyorum. Zaten Faruk da şu an evliliğe çok sıcak değil. Ben bu süreçte tamamen işime odaklıyım. Kaliteli ve güzel projelerle sevenlerimin karşısına çıkmak istiyorum” dediği öğrenildi.

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ŞİDDETLİ GEÇİMSİZLİK AYIRDI

Gökhan Töre ve oyuncu Esra Bilgiç 2017 yılında evlenmişti. İkili şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Esra Bilgiç Gökhan Töre
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