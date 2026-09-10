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Bir döneme damga vurmuştu: Ünlü şarkıcı Nev yoğun bakımda iddiası

''Zor'', ''Herşeye Rağmen'' ve ''Mühürlü Kaderim'' gibi şarkılarla döneme damga vuran Nev’den sevenlerini endişelendiren haber geldi. 57 yaşındaki sanatçının karaciğer rahatsızlığı nedeniyle yoğun bakımda tedavi gördüğü iddia edildi.

Bir döneme damga vurmuştu: Ünlü şarkıcı Nev yoğun bakımda iddiası
Sariye Nur Dönmez

Bir döneme damga vuran şarkılarılarıyla tanınan Nevzat Doğansoy’un sağlık durumuyla ilgili endişelendiren bir gelişme yaşandı. Nev sahne adıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan 57 yaşındaki sanatçının, yaşadığı karaciğer rahatsızlığı nedeniyle hastanede tedavi altında olduğu iddia edildi.

Bir döneme damga vurmuştu: Ünlü şarkıcı Nev yoğun bakımda iddiası 1

NEV’‘İN YOĞUN BAKIMDA OLDUĞU İDDİA EDİLDİ

Odatv’nin haberine göre, bir süredir sağlık sorunları yaşayan Nev’in tedavisine yoğun bakımda devam ediliyor. Deneyimli sanatçının karaciğer rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırıldığı öne sürüldü. 57 yaşındaki sanatçının bilincinin açık olduğu belirtildi.

Bir döneme damga vurmuştu: Ünlü şarkıcı Nev yoğun bakımda iddiası 2

TEOMAN'IN DAVETİYLE TURNEYE ÇIKMIŞTI

Sanatçı 200’li yılların başında dillere dolanan “Zor,” “Her şeye Rağmen” ve “Mühürlü Kaderim” gibi seslendirdiği çok sayıda parçayla geniş bir hayran kitlesine ulaştı. Yine aynı dönemde Teoman'ın davetiyle Türkiye turnesine katılan Nev, özellikle Ege ve Akdeniz bölgelerinde geniş kitlelerin karşısında sahne alma fırsatı buldu.

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Anahtar Kelimeler:
Nev (Nevzat Doğansoy)
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