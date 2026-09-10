Jennifer Lawrence Instagram’a katıldı! Takipçi sayısı anında uçtu

Oscar ödüllü oyuncu Jennifer Lawrence, yıllardır uzak durduğu sosyal medyaya sonunda adım attı. 36 yaşındaki ünlü oyuncu, Instagram’da hesap açarak hayranlarını şaşırttı. Ancak Lawrence’ın kullanıcı adı tercihi de en az Instagram’a katılması kadar dikkat çekti.

Jennifer Lawrence, Instagram’da @jlaw kullanıcı adıyla yerini aldı. Oyuncu, profil biyografisinde asıl istediği kullanıcı adının çoktan alınmış olduğunu esprili bir şekilde açıkladı.

JENNIFER LAWRANCE INSTAGRAM'A NEDEN KATILDI?

Lawrence’ın ilk tercihi @jenniferlawrence olmuştu ancak bu kullanıcı adı başka bir hesap tarafından kullanıldığı için oyuncu, daha kısa olan @jlaw adını tercih etmek zorunda kaldı. Oyuncu hesabını açar açmaz 687 B takipçi kazandı.

Lawrence’ın Instagram’a katılması özellikle dikkat çekti çünkü ünlü oyuncu geçmişte sosyal medya kullanmaya hiç sıcak bakmadığını açıkça dile getirmişti.

Jennifer Lawrence’ın sosyal medyaya neden şimdi katıldığı henüz bilinmiyor. Ancak hesabını özellikle yeni projelerinin tanıtımı için kullanması bekleniyor.