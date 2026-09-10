Melisa Döngel trafikte kabusu yaşadı: Önünü kesip silahla tehdit etti

Ünlü oyuncu Melisa Döngel’in de içinde bulunduğu aracın önünde durarak silah gösteren ve tehlike yaratan şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Şahsa hem trafik cezaları uygulandı hem de tutuklama işlemi yapıldı.

SİLAHLA TEHDİT ETTİ

İstanbul Sarıyer ilçesinde 9 Eylül'de Melisa Döngel ve arkadaşı Mehmet Fatih Saruhan, Katar Caddesi üzerinde aracıyla ilerliyordu. Döngel ve arkadaşının seyir halinde oldukları sırada başka bir araç içerisinde bulunan şahsın trafik akışı olan bir cadde üzerinde duraklama yaparak kendilerine silah teşhir ettiği ve trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü ortaya çıktı.

KAMERA GÖRÜNTÜLERİ İNCELENDİ

Olayın ardından güvenlik kameraları incelemeye alındı. Araç plakasından yola çıkan ekipler, sürücünün A.Ö (45) olduğunu belirledi.

GÖZALTINA ALINDI

TV100'ün haberine göre, polis ekipleri şüpheliyi Balabandere Caddesi’nde yakalayarak gözaltına aldı.

Şahıs ve aracında gerçekleştirilen kontroller sırasında bir adet taşıma ruhsatlı tabanca bulundu. Silah ekipler tarafından muhafaza altına alındı.

A.Ö.’ye gerçekleştirdiği trafik ihlalleri nedeniyle idari para cezası da uygulandı.

TUTUKLANDI

Şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.