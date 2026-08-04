Biran Damla Yılmaz beyaz elbisesiyle sosyal medyayı salladı

Eski sevgilisi Abdurrahman Aydın tarafından "Almanya'da oturmak için sahte belge düzenledi" iddiasıyla gündeme gelen Biran Damla Yılmaz Halef dizisiyle de adından söz ettiriyor.

"Halef: Köklerin Çağrısı" dizisinin oyuncusu Biran Damla Yılmaz son olarak verdiği pozlarla gündeme geldi.



Güneş altında beyaz derin dekolteli elbisesiyle pozlar veren güzel oyuncu hayranlarını mest etti.

Halef'in yıldız oyuncusu son olarak Fatih Altaylı'ya katılmış ve rolüne dair şunları söylemişti:

"Ben bu karakteri (Yıldız) evliliği bitirici, onun kocasını alacak gibi bir yerden bakmaktan ziyade kurduğum yerden zaten bu kadının bir şekilde ayakta kalması yaşaması gerekiyor, Hürrem gibi."