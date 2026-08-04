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Biran Damla Yılmaz beyaz elbisesiyle sosyal medyayı salladı

Eski sevgilisi Abdurrahman Aydın ile yaşadığı sorunlarla gündeme gelen Halef'in yıldızı Biran Damla Yılmaz son pozlarıyla adından söz ettirdi.

Biran Damla Yılmaz beyaz elbisesiyle sosyal medyayı salladı

Eski sevgilisi Abdurrahman Aydın tarafından "Almanya'da oturmak için sahte belge düzenledi" iddiasıyla gündeme gelen Biran Damla Yılmaz Halef dizisiyle de adından söz ettiriyor.

"Halef: Köklerin Çağrısı" dizisinin oyuncusu Biran Damla Yılmaz son olarak verdiği pozlarla gündeme geldi.

Biran Damla Yılmaz beyaz elbisesiyle sosyal medyayı salladı 1
Güneş altında beyaz derin dekolteli elbisesiyle pozlar veren güzel oyuncu hayranlarını mest etti.

Biran Damla Yılmaz beyaz elbisesiyle sosyal medyayı salladı 2

Halef'in yıldız oyuncusu son olarak Fatih Altaylı'ya katılmış ve rolüne dair şunları söylemişti:

Biran Damla Yılmaz beyaz elbisesiyle sosyal medyayı salladı 3

"Ben bu karakteri (Yıldız) evliliği bitirici, onun kocasını alacak gibi bir yerden bakmaktan ziyade kurduğum yerden zaten bu kadının bir şekilde ayakta kalması yaşaması gerekiyor, Hürrem gibi."

Biran Damla Yılmaz beyaz elbisesiyle sosyal medyayı salladı 4

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Anahtar Kelimeler:
Biran Damla Yılmaz
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