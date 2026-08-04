Rihanna'nın bugüne kadarki en cesur pozları! Sınırları zorladı

Rihanna, Instagram'da paylaştığı bugüne kadarki en iddialı fotoğraf çekimiyle 145 milyon takipçisinin gündemine oturdu.

38 yaşındaki üç çocuk annesi şarkıcı, sahibi olduğu Savage X Fenty iç çamaşırı markasının tanıtımı için tanga kesimli bir body giyerek kamera karşısına geçti. Ünlü yıldız, transparan detaylara sahip mor desenli dantel body ile ünlü kıvrımlarını sergiledi.

Rihanna, 2018 yılında kurduğu Savage X Fenty markasıyla müzik kariyerinin dışında da büyük bir başarı yakaladı. Marka; sütyen, iç çamaşırı, pijama ve ev giyim ürünleriyle geniş bir koleksiyona sahip.

Ünlü isim, girişimcilik alanındaki yatırımlarını büyütürken, partneri A$AP Rocky ile birlikte dört yaşındaki RZA, üç yaşındaki Riot ve 11 aylık Rocki isimli üç çocuğunu büyütüyor.