MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Rihanna'nın bugüne kadarki en cesur pozları! Sınırları zorladı

Rihanna, iç çamaşırı markası Savage X Fenty'nin yeni kampanyası için kamera karşısına geçti. Üç çocuk annesi dünyaca ünlü yıldızın iddialı pozları sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.

Rihanna'nın bugüne kadarki en cesur pozları! Sınırları zorladı

Rihanna, Instagram'da paylaştığı bugüne kadarki en iddialı fotoğraf çekimiyle 145 milyon takipçisinin gündemine oturdu.

38 yaşındaki üç çocuk annesi şarkıcı, sahibi olduğu Savage X Fenty iç çamaşırı markasının tanıtımı için tanga kesimli bir body giyerek kamera karşısına geçti. Ünlü yıldız, transparan detaylara sahip mor desenli dantel body ile ünlü kıvrımlarını sergiledi.

Rihanna, 2018 yılında kurduğu Savage X Fenty markasıyla müzik kariyerinin dışında da büyük bir başarı yakaladı. Marka; sütyen, iç çamaşırı, pijama ve ev giyim ürünleriyle geniş bir koleksiyona sahip.

Ünlü isim, girişimcilik alanındaki yatırımlarını büyütürken, partneri A$AP Rocky ile birlikte dört yaşındaki RZA, üç yaşındaki Riot ve 11 aylık Rocki isimli üç çocuğunu büyütüyor.

Yeni müşterilere özel %1,99 faizli 50.000 TL fırsatı

Yeni müşterilere özel %1,99 faizli 50.000 TL fırsatı
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Hastalığı yüzünden konserlerini tek tek iptal etti! Sahneye ara veriyorHastalığı yüzünden konserlerini tek tek iptal etti! Sahneye ara veriyor
Halef'in Yıldız'ı derin dekoltesiyle dikkat çekti! Olay olduHalef'in Yıldız'ı derin dekoltesiyle dikkat çekti! Olay oldu

Anahtar Kelimeler:
Rihanna
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Gazeteci Tahir Sarıkaya gözaltına alındı

Gazeteci Tahir Sarıkaya gözaltına alındı

Karadeniz'de Türk Ro-Ro gemisine dron saldırısı: Yaralılar var

Karadeniz'de Türk Ro-Ro gemisine dron saldırısı: Yaralılar var

Galatasaray teklifini sundu, anında yanıt geldi: Kabul etmiyoruz!

Galatasaray teklifini sundu, anında yanıt geldi: Kabul etmiyoruz!

Bennu Gerede hakkında soruşturma başlatıldı

Bennu Gerede hakkında soruşturma başlatıldı

'Ralli' yakın! Yıl sonu için rakam verdiler: Gram altın için yeni senaryo

'Ralli' yakın! Yıl sonu için rakam verdiler: Gram altın için yeni senaryo

Bir sigara grubuna daha zam! Yeni tarife 4 Ağustos'ta başlıyor

Bir sigara grubuna daha zam! Yeni tarife 4 Ağustos'ta başlıyor

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.