Bize Bi’şey Olmaz fragmanı gündemde! Öpüşme sahneleri konuşuldu

Mert Ramazan Demir ve Miray Daner’i buluşturan Disney dizisi Bize Bi’şey Olmaz fragmanı yayınlandı. Dizideki ateşli sahneler X'te hemen gündeme geldi.

Disney+’ın yeni dizisi Bize Bi’şey Olmaz 25 Mart’ta seyircilerle buluşuyor. MF Yapım imzalı 8 bölümlük dizi, başarılı genç oyuncular Mert Ramazan Demir ve Miray Daner’i bir araya getiriyor. Hikayesiyle de çok konuşulacak diziden, yayına sayılı günler kala yeni tanıtım paylaşıldı.

Senaryosunu Pınar Bulut’un kaleme aldığı, Neslihan Yeşilyurt’un yönetmen koltuğunda oturduğu diziden yayınlanan tanıtım, uzun süre hafızalardan silinmeyecek bir aşk ile bu aşkın farklı halleri içinde çabalayan iki insanın inişli çıkışlı hayatını anlatıyor.

‘Bize Bi’şey Olmaz’, fragmanı sonrası Mert Ramazan Demir ve Miray Daner’in ateşi sahneleri hemen konuşulmaya başlandı. İkilinin sahnelerine pek çok beğeni olurken bazı X kullanıcıları ise "Yine klasik öpüşme dayamışlar", "Hep aynı şey cesur sahne ile tıklatma çabası", "Hep öpüşme hep seks sahnesi bu dizilerde", "Artık bu senaryolar sıktı" yorumlarında bulundu.

BİZE Bİ'ŞEY OLMAZ OYUNCULARI

‘Bize Bi’şey Olmaz’ın kadrosunda ayrıca Yüsra Geyik, İdil Sivritepe, Olgu Baran Kubilay, Sercan Badur, Derin Beşikçioğlu, Yılmaz Bayraktar, Ece Sükan ve Fırat Tanış gibi başarılı isimler yer alıyor.

BİZE Bİ'ŞEY OLMAZ KONUSU

Birbirlerine günle gece kadar zıt iki insan olan Lal ve Aktan, günün birinde birbirlerine aşık olurlar. Hayatlarındaki her şey, herkes bu ilişkiye karşı olsa da onlar bir türlü birbirlerinden kopamazlar. Hem mükemmeldir aşkları hem de korkunç derecede yıkıcı. Hem masal gibidir hem de kabus gibi. Yaşanan onca şeyin içinde birbirlerinden kopmak için her şeyi deneseler de aşkları bir türlü bitmez. ‘Bazı aşklar neden bitmiyor?’ sorusuna cevap arayan dizi ‘Bize Bi’şey Olmaz’, izleyicileri aşkın farklı halleriyle yüzleştirmeye hazırlanıyor.

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!
Anahtar Kelimeler:
YORUMLARI GÖR ( 0 )
