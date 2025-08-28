Black Coffee, 11 Ekim’de Türkiye’ye geliyor!

Sayısız performansla adından övgüyle bahsettiren, elektronik müzik dünyasında bir ikon haline gelen ve egzotik melodileriyle büyük bir hayran kitlesine sahip olan Grammy ödüllü Black Coffee, 11 Ekim'de Zorlu PSM'de görsel ve işitsel olarak müzik şöleni yaşatacak!

Ünlü ismin konser biletleri 29 Ağustos 12.00’de Bubilet’te satışa açılacak.

Elektronik müziği Jazz, R&B ve Soul müzik ile harmanlayıp, Afrika ritimleriyle zenginleştiren dünyanın en büyük house müzik sanatçılarından biri olarak kabul edilen Black Coffee, ikonik mekan Madison Square Garden’da biletleri tükenen bir etkinliğe imza attı ve bu konserle birlikte New York'un dünyaca ünlü sahnesi The Garden'da sahneye çıkan ilk Güney Afrikalı DJ ve prodüktör oldu. Black Coffee'nin Madison Square Garden'daki kapalı gişe performansı sanatı ve müziği açısından tarihi bir an olarak nitelendirildi.

BAŞARI ÜSTÜNE BAŞARI

Sayısız ödüle layık görülen Black Coffee, ayrıca BET Ödülünü ve Grammy ödülünü alan ilk Afrikalı DJ ünvanına sahip.

1976 yılında Umlazi KwaZulu-Natal, Durban, Güney Afrika’da doğan Nkosinathi Innocent Maphumulo sahne adıyla –Black Coffee, Güney Afrika’nın özgürlük kahramanı Nelson Mandela'nın memleketi Mthatha'da büyüdü; 1990 yılında Mandela'nın hapishaneden çıkışını kutlayan kalabalığa doğru giden bir taksinin çarpması sonucu sol kolunu kullanamayan sanatçı, o günden bugüne sağ kolunu kullanarak müzik yapıyor.

Black Coffee, Cape Town’daki konserinde 60 saat kesintisiz müzik yaparak, “Tek kol ile çalınan en uzun DJ seti” dünya rekorunu kırdı.

Alicia Keys, Drake gibi dünyaca ünlü isimler ile yaptığı işbirliği ile de adından başarı ile söz ettiren Black Coffee, aralarında Pharrell Williams, Diplo, RyX, Usher, David Guetta gibi isimlerin yer aldığı 6. stüdyo albümü “Subconsciously” ile 64. Grammy Ödüllerinde En İyi Dans/Elektronik Müzik Albümü ile Grammy Ödülü’nün sahibi oldu.