Bomba iddia: Barış Atay ve Ecem Özkaya aşk mı yaşıyor?

Bahar dizisindeki rolüyle uzun süre adından söz ettiren Ecem Özkaya aşk hayatıyla gündeme geldi. Ecem Özkaya'nın sevgilisi merak edildi.

İddialara göre Ecem Özkaya bir dönem TİP milletvekili olan oyuncu Barış Atay ile yeni bir aşka yelken açtı.

İkilinin son olarak Metallica'nın İsviçre'nin Zürih kentinde gerçekleştirdiği konsere gittiği konuşuldu. Konser alanından yapılan paylaşımlar sonrasında sosyal medya kullanıcıları iki ismin aşk yaşadığı iddiasını yeniden gündeme getirdi.

Sosyal medyada da oyuncuların profillerinin altına bu konuda pek çok yorum yapıldı. Ancak iki isim de konuya dair açıklama yapmadı.