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Bonnie Blue’nun cinsel içerikli belgeseli olay yarattı! Tepki yağdı

Channel 4’te yayınlanan Bonnie Blue belgeseli, sansürsüz yayınlanınca izleyicileri şoke etti. İzleyicinin çılgına döndüğü belgesele büyük tepki geldi.

Bonnie Blue’nun cinsel içerikli belgeseli olay yarattı! Tepki yağdı
Kubra Akalın

İngiltere'de Channel 4 kanalında yayınlanan "1000 Men and Me: The Bonnie Blue Story" adlı belgesel, içeriğiyle büyük tartışma yarattı.

Erotik içerikleriyle tanınan Bonnie Blue’nun (gerçek adıyla Tia Ballinger) 1054 erkekle 12 saat içinde cinsel ilişkiye girdiği "dünya rekoru" denemesi, sansürsüz olarak ekrana getirilince izleyiciler sosyal medyada adeta öfke kustu.

Bonnie Blue’nun cinsel içerikli belgeseli olay yarattı! Tepki yağdı 1

SINIRLARI AŞMAKLA SUÇLANDI

Belgeselde, OnlyFans platformunda yasaklanan görüntüler açık şekilde yayınlandı. İzleyiciler, yayınlanan grafik sahnelerin "iğrenç" olduğunu belirterek Channel 4’ü "sınırları aşmakla" suçladı.

Bonnie Blue’nun cinsel içerikli belgeseli olay yarattı! Tepki yağdı 2

Bonnie Blue’nun kendini "toplum hizmeti çalışanı" olarak tanıtması ise tepkileri daha da artırdı.

Söz konusu etkinliğin ardından OnlyFans, Bonnie’nin hesabını tamamen kapattı.

Tartışmalı içerik, Channel 4’ün yayın politikası ve etik sınırları konusunda yeni bir kamuoyu tartışmasının fitilini ateşledi.

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OnlyFans
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