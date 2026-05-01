Boran Kuzum ülkeyi terk etti mi? Bakın nereden paylaştı

Boran Kuzum bu kez “İstanbul’u terk etti” iddialarıyla gündeme geldi

Big Mistakes dizisindeki rolüyle son dönemde adından söz ettiren Kuzum hakkında

“ABD’ye yerleşti, kariyerine Amerika’da devam edecek” haberleri yayıldı.

Kimler Geldi Kimler Geçti ve Vatanım Sensin gibi yapımlarla tanınan Boran Kuzum sosyal medya hesabından esprili bir yanıt verdi.

Los Angeles’a taşındığı yönündeki söylentileri yalanlayan Kuzum, o sırada İstanbul’da diş tedavisi gördüğünü belirterek, “Ben burada kanal tedavisi oluyorum” sözleriyle iddiaları ti’ye aldı.

BORAN KUZUM KAÇ YAŞINDA?

1992 yılında Ankara’da doğan Boran Kuzum, eğitimini İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Sahne Sanatları Bölümü Tiyatro Anasanat Dalı’nda tamamladı. Televizyon kariyerine 2015 yılında Analar ve Anneler dizisiyle adım atan Kuzum, projede eczacı kalfası karakterine hayat verdi. Başarılı oyuncu, bu yapımda Binnur Kaya, Okan Yalabık ve Hazar Ergüçlü gibi isimlerle birlikte rol aldı.