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Yılmaz Erdoğan'ın oğlu Rodin gündem oldu! Görenler şaştı kaldı

Yılmaz Erdoğan ve Belçim Bilgin'in gözlerden uzak büyüttüğü oğulları Rodin Erdoğan, son paylaşımlarıyla sosyal medyada gündem oldu. Sarıya boyattığı saçları ve değişen görüntüsüyle gündeme gelen genç isim, birçok kişi tarafından Icardi'ye benzetildi.

Yılmaz Erdoğan'ın oğlu Rodin gündem oldu! Görenler şaştı kaldı
Öznur Yaslı İkier

Yılmaz Erdoğan ve Belçim Bilgin'in gözlerden uzak büyüttüğü oğulları Rodin Erdoğan, son görüntüsüyle dikkatleri üzerine çekti. Babasıyla Kanada'da verdiği pozla gündeme gelen Rodin'in değişimi ve yeni tarzı çok konuşuldu.

2009 Aralık doğumlu Rodin Erdoğan, yıllar içindeki değişimiyle herkesi şaşırttı.

Yılmaz Erdoğan ın oğlu Rodin gündem oldu! Görenler şaştı kaldı 1

ICARDI'YE BENZETİLDİ

Sarıya boyattığı saçlarıyla bambaşka bir görünüme kavuşan Rodin Erdoğan, birçok kişi tarafından Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi'ye benzetildi.

Yılmaz Erdoğan ın oğlu Rodin gündem oldu! Görenler şaştı kaldı 2

FUTBOLCU OLMAK İSTİYOR

Futbola olan ilgisiyle de bilinen Rodin Erdoğan, daha önce yaptığı açıklamada profesyonel futbolcu olmayı hedeflediğini söylemişti.

Yılmaz Erdoğan ın oğlu Rodin gündem oldu! Görenler şaştı kaldı 3

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Yılmaz Erdoğan
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