Yılmaz Erdoğan'ın oğlu Rodin gündem oldu! Görenler şaştı kaldı

Yılmaz Erdoğan ve Belçim Bilgin'in gözlerden uzak büyüttüğü oğulları Rodin Erdoğan, son görüntüsüyle dikkatleri üzerine çekti. Babasıyla Kanada'da verdiği pozla gündeme gelen Rodin'in değişimi ve yeni tarzı çok konuşuldu.

2009 Aralık doğumlu Rodin Erdoğan, yıllar içindeki değişimiyle herkesi şaşırttı.

ICARDI'YE BENZETİLDİ

Sarıya boyattığı saçlarıyla bambaşka bir görünüme kavuşan Rodin Erdoğan, birçok kişi tarafından Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi'ye benzetildi.

FUTBOLCU OLMAK İSTİYOR

Futbola olan ilgisiyle de bilinen Rodin Erdoğan, daha önce yaptığı açıklamada profesyonel futbolcu olmayı hedeflediğini söylemişti.