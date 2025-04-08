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'Boşanıyor' denmişti... Pelin Akil özel davetli olarak çağırıldı! Peş peşe poz verdi

Son dönemde ayrılık iddialarıyla gündemden düşmeyen Pelin Akil ile Anıl Altan çiftinin evleri ayırdığı söylenmişti. Boşanma dedikodularına verdiği yanıtlarla kafaları daha çok karıştıran Pelin Akil şimdi de bir markanın özel davetlisi olarak soluğu New York’ta aldı. Akil'in peş peşe verdiği pozlar beğeni yağmuruna tutuldu.

'Boşanıyor' denmişti... Pelin Akil özel davetli olarak çağırıldı! Peş peşe poz verdi
Öznur Yaslı İkier

2016 yılında nikah masasına oturan Pelin Akil ile Anıl Altan, 2019 yılında ikiz kızları Alin ve Lina’yı kucaklarına almıştı. Bir süredir aralarının bozuk olduğu söylenen ünlü çiftin evlerini ayırdığı iddiası magazin manşetlerinde uzun süre yer almıştı.

Boşanma iddialarına; 'Biz konuştuk. Çok fazla konuşmak istemiyoruz. Çocuklarımız var konuşmayı uygun bulmuyoruz' diyerek yanıt veren Pelin Akil bu açıklamasıyla kafaları karıştırmıştı.

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Pelin Akil şimdi de bir markanın özel davetlisi olarak New York'taki moda etkinliğine katıldı.

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YİNE GÜNDEMDE

Derin göğüs dekolteli elbisesi ve eldivenleriyle New York sokaklarında dans eden ünlü ismin bu hali çok beğenildi.

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Pelin Akil'in New York sokaklarındaki görüntülerine kısa sürede beğeni ve yorum yağdı.

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Anahtar Kelimeler:
Pelin Akil
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