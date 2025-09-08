Boşanma davası sürüyor! Fikret Orman, Güzide Duran'a evlilik teklif etti

Adnan Aksoy ile çekişmeli boşanma süreci devam ederken Fikret Orman ile aşk yaşamaya başlayan Güzide Duran gündemden düşmüyor.

Fikret Orman’la öpüşürken fotoğrafları basına yansıyan ünlü model tepki çekmişti. Tepkiler sonrası Güzide Duran “Maalesef istiyorum ama karşı taraf zorluyor” demişti.

Duran öpüşürken çekilen karelerine gelen eleştiriler için “Kimin ne düşündüğü umurumda değil” yorumunu yaparak şunları söylemişti:

“Uzun zamandır şiddetli geçimsizlikten dolayı boşanmaya çalıştığım ve maddi olarak hiçbir talebim olmadığı halde istemediğim, çocuklarım dışında bana kötü hatıralar bırakan bir evlilikte, adeta zorla tutulmaya çalışılıyorum. Boşanmak istiyorum boşanamıyorum.”

Gel Konuşalım'da yapılan habere göre; Fikret Orman sevgilisi Güzide Duran'a evlilik teklif etti. Nur Tuğba Namlı "Boşanmadı çok özel bir aşk yaşıyor; ruh ikizim dediği bir kişiyle aşk yaşıyor. Bu aşkta evlenme teklif edilmiş, yüzükler takılmış. Güzide Duran çok mutluymuş, parmağından yüzüğü çıkarmıyormuş" dedi.