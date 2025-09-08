MAGAZİN

Boşanma davası sürüyor! Fikret Orman, Güzide Duran'a evlilik teklif etti

Adnan Aksoy ile boşanma davası devam ederken Fikret Orman’la ilişki yaşamaya başlayan Güzide Duran geçtiğimiz günlerde bir mekanda sevgilisiyle dudak dudağa yakalandı. Tepki çeken Duran hakkında yeni iddia gündeme geldi.

Boşanma davası sürüyor! Fikret Orman, Güzide Duran'a evlilik teklif etti
Kubra Akalın

Adnan Aksoy ile çekişmeli boşanma süreci devam ederken Fikret Orman ile aşk yaşamaya başlayan Güzide Duran gündemden düşmüyor.

Fikret Orman’la öpüşürken fotoğrafları basına yansıyan ünlü model tepki çekmişti. Tepkiler sonrası Güzide Duran “Maalesef istiyorum ama karşı taraf zorluyor” demişti.

Duran öpüşürken çekilen karelerine gelen eleştiriler için “Kimin ne düşündüğü umurumda değil” yorumunu yaparak şunları söylemişti:

Boşanma davası sürüyor! Fikret Orman, Güzide Duran a evlilik teklif etti 1

“Uzun zamandır şiddetli geçimsizlikten dolayı boşanmaya çalıştığım ve maddi olarak hiçbir talebim olmadığı halde istemediğim, çocuklarım dışında bana kötü hatıralar bırakan bir evlilikte, adeta zorla tutulmaya çalışılıyorum. Boşanmak istiyorum boşanamıyorum.”

Boşanma davası sürüyor! Fikret Orman, Güzide Duran a evlilik teklif etti 2

Gel Konuşalım'da yapılan habere göre; Fikret Orman sevgilisi Güzide Duran'a evlilik teklif etti. Nur Tuğba Namlı "Boşanmadı çok özel bir aşk yaşıyor; ruh ikizim dediği bir kişiyle aşk yaşıyor. Bu aşkta evlenme teklif edilmiş, yüzükler takılmış. Güzide Duran çok mutluymuş, parmağından yüzüğü çıkarmıyormuş" dedi.

Güzide Duran
