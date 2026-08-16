Ronaldo’nun evlilik sözleşmesi ortaya çıktı! Georgina’ya aylık 100 bin euro nafaka

Portekizli ikonik futbolcu Cristiano Ronaldo ve Georgina Rodriguez, 11 Ağustos’ta sessiz sedasız evlendi. Nikahta sadece beş çocukları ve dört nikah şahitleri oaln çiftin evlilik sözleşmesi de yaptığı ortaya çıktı.

Sözleşmeye göre çift boşanırsa Ronaldo, Rodriguez’e ömrü boyunca ayda 100 bin euro ödemeyi garanti edecek.

İddiaya göre; Madrid'deki seçkin La Finca sitesinde bulunan aile malikanesinin mülkiyetinin otomatik olarak Rodriguez'e devredilmesi sözleşmede yer aldı.



Ailenin önemli anlarına ev sahipliği yapmış ve milyonlarca dolarlık piyasa değerine sahip olan bu konut, ilişkinin sona ermesi durumunda Georgina'nın mülkiyetine girecek.

Anlaşma aynı zamanda çocukların geleceğini de yıpratıcı hukuk mücadelelerinden uzak tutuyor.