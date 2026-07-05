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Bridgerton yıldızı tatilde tanıştığı kadınla birlikte oldu! İtirafı gündemde

Bridgerton yıldızı Genevieve Chenneour, bir kadınla yaşadığı tutkulu tatil aşkının "sekse bakış açısını değiştirdiğini" açıkladı.

Bridgerton yıldızı tatilde tanıştığı kadınla birlikte oldu! İtirafı gündemde

Bridgerton dizisinde Clara Livingston karakterini canlandıran 28 yaşındaki Genevieve Chenneour, iş için gittiği Yunanistan'ın Mikonos Adası'nda bir kadınla yaşadığı tutkulu tatil ilişkisini ilk kez anlattı.

Ünlü oyuncu, bu deneyimin "sekse dair anlayışını değiştirdiğini" söyledi. Chenneour, "Planlanmış bir şey değildi ama hayatımın büyük bölümünde üzerine düşündüğüm bir konuydu. Daha önce kızlarla öpüşmüştüm. Ama bu kez farklıydı" ifadelerini kullandı.

Bridgerton yıldızı tatilde tanıştığı kadınla birlikte oldu! İtirafı gündemde 1

Oyuncu, sosyal medya paylaşımında yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:

"Yaşadıklarım sekse bakış açımı değiştirdi. Bu, şefkatle yaşanan bir cinsellikti. İlk kez başka bir insana haz vermenin neden bu kadar büyük bir mutluluk yaratabildiğini anladım. Bir kadına bunu hissettirebilmek bana beklemediğim bir güç duygusu verdi."

Bridgerton yıldızı tatilde tanıştığı kadınla birlikte oldu! İtirafı gündemde 2

Mikonos'ta yaşadığı bu deneyime rağmen Chenneour, cinsel yönelimini tanımlama ihtiyacı hissetmediğini de belirtti.

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Anahtar Kelimeler:
Bridgerton dizisi
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