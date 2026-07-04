Altı Üstü İstanbul 4. bölüm 2. fragman izle! Tüm seyirci senariste seslendi

Feyyaz Duman, Nehir Erdoğan, İlker Aksum, Rahimcan Kapkap gibi isimlerin yer aldığı Atv'nin yeni dizisi Altı Üstü İstanbul yayınlandığı günden bu yana ilgiyle izleniyor.

Her bölümü büyük ses getiren dizi pazartesi akşamlarına damga vuruyor. Altı Üstü İstanbul'un 4. bölümü yayınlanmadan bir fragman daha geldi. Dizi takipçileri yeni fragmana kısa sürede yorum yağdırdı.

ALTI ÜSTÜ İSTANBUL 4. BÖLÜM 2. FRAGMAN İZLE!

“Bakalım sevgilin düşündüğün kadar dürüst müymüş?”



4. Bölüm 2. Tanıtımı 💥



Altı Üstü İstanbul yeni bölümüyle Pazartesi 20.00'de atv’de!#AltıÜstüİstanbul @atvcomtr pic.twitter.com/mGkTpBdVe0 — Altı Üstü İstanbul (@altiustuistdizi) July 2, 2026

Altı Üstü İstanbul'un 4. bölüm fragmanına sosyal medyada; 'Emir Naz istiyoruz', 'Naz istiyoruz Melek değil', 'Emir ve Naz olsun diyenler', 'Emir Naz olsun onlar için izliyoruz' gibi yorumlar yapıldı.

ALTI ÜSTÜ İSTANBUL 4. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Uzay ve Emir'in arasındaki gerilim, yaşanan korkunç kazayla bambaşka bir boyuta taşınır.

Ölümle burun buruna gelen iki genç için zamanla yarış başlarken, Uzay öleceğini düşünerek elindeki flaş belleği Emir'e emanet eder. Emir ise kendisini hiç beklemediği bir kararın ortasında bulur.

Diğer yanda Melek'in ağzından dökülen itiraflar, bugüne kadar herkesin inandığı gerçekleri altüst edecek büyük bir sırrın kapısını aralar.

Yolun sonuna gelen Uzay için artık tek bir çıkış vardır: Kaçmak. Ancak ortaya çıkacak sır, yalnızca onun değil, mahalledeki herkesin hayatını geri dönülmez şekilde değiştirecektir.Kazanın perde arkasındaki şüpheler giderek büyürken, Emir'in elindeki flaş bellek Bahtiyar'la ilgili tüm dengeleri değiştirebilecek gerçekleri barındırmaktadır.