Buse Terim aşkını paylaşmaya doyamıyor: ‘Ona kavuşmak en sevdiğim an’

Fatih Terim'in kızı Buse Terim iş insanı Volkan Bahçekapılı ile 10 yıllık evliliğini bitirdikten sonra sürpriz bir paylaşımla aşkını ilan etmişti.

Terim, "Her şey çok güzel ilerliyor, keyfimiz yerinde. Hayatımda güzel bir dönemden geçiyorum" ifadelerini kullanmıştı.

Buse Terim, ardından, "Özelin özel kalmasını tercih ediyorum. Bu yüzden her anı paylaşmayı sevmiyorum. Hayat devam etmez diye düşünüyorsanız, ediyor. Hem de çok güzel devam ediyor. Karşıma onun gibi eşi benzeri olmayan, kalbi çok güzel biri çıktığı için çok mutluyum." demişti.

Gönlünü Batu Son'a kaptıran Terim aşk pozlarını paylaşmaya doymuyor. Yeni ilişkisini dolu dizgin yaşayan ünlü isim son olarak romantik bir paylaşım yaptı.

"Ona kavuşmak en sevdiğim an" notunu düşen Terim, aşkını bir kez daha gözler önüne serdi. Ünlü ismin paylaşımı kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.