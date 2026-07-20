Brooks Nader süper minisiyle partiye damga vurdu

Brooks Nader, Jessica Alba ve Jake Paul, cumartesi akşamı New York'un Manhattan bölgesindeki Zero Bond kulübünde düzenlenen Raising Cane's Chicken Fingers partisinde bir araya geldi.

Dünya Kupası finali öncesinde düzenlenen etkinliğe, 1996 yılında fast food zinciri Raising Cane'si kuran iş insanı Todd Graves ev sahipliği yaptı.

29 yaşındaki model Brooks Nader gecenin en dikkat çeken isimlerinden biri oldu.

Model, kaburgalarını ve karın kaslarını ortaya çıkaran kısa kesim Michelob tişörtüyle geceye katıldı. Kombinini beyaz mini etek ve diz hizasında siyah çizmelerle tamamlayan ünlü model, iddialı tarzıyla dikkat çekti.

Hazırlık sürecinde Instagram hikâyelerinde paylaşım yapan Brooks Nader, mutfakta çekilen görüntülerde üstsüz poz vererek ekibine teşekkür etti.

"Dancing with the Stars" yarışmasıyla tanınan Nader, kısacık beyaz eteğiyle bilinçli bir frikik verdi.