MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Brooks Nader süper minisiyle partiye damga vurdu

Dünya Kupası finali öncesi New York'ta düzenlenen yıldızlar geçidine Brooks Nader damga vurdu. İddialı kombiniyle tüm bakışları üzerine çekti.

Brooks Nader süper minisiyle partiye damga vurdu

Brooks Nader, Jessica Alba ve Jake Paul, cumartesi akşamı New York'un Manhattan bölgesindeki Zero Bond kulübünde düzenlenen Raising Cane's Chicken Fingers partisinde bir araya geldi.

Brooks Nader süper minisiyle partiye damga vurdu 1

Dünya Kupası finali öncesinde düzenlenen etkinliğe, 1996 yılında fast food zinciri Raising Cane'si kuran iş insanı Todd Graves ev sahipliği yaptı.

Brooks Nader süper minisiyle partiye damga vurdu 2

29 yaşındaki model Brooks Nader gecenin en dikkat çeken isimlerinden biri oldu.

Model, kaburgalarını ve karın kaslarını ortaya çıkaran kısa kesim Michelob tişörtüyle geceye katıldı. Kombinini beyaz mini etek ve diz hizasında siyah çizmelerle tamamlayan ünlü model, iddialı tarzıyla dikkat çekti.

Brooks Nader süper minisiyle partiye damga vurdu 3

Hazırlık sürecinde Instagram hikâyelerinde paylaşım yapan Brooks Nader, mutfakta çekilen görüntülerde üstsüz poz vererek ekibine teşekkür etti.

"Dancing with the Stars" yarışmasıyla tanınan Nader, kısacık beyaz eteğiyle bilinçli bir frikik verdi.

Yeni müşterilere özel avantajlı ihtiyaç kredisi!

Yeni müşterilere özel avantajlı ihtiyaç kredisi!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İsmail Yüksek ve Esen Matraş evlendi! "Gelinliği son anda kapatmışlar gibi"İsmail Yüksek ve Esen Matraş evlendi! "Gelinliği son anda kapatmışlar gibi"
İkinci kez hamile! Son paylaşıma yorum yağdıİkinci kez hamile! Son paylaşıma yorum yağdı

Anahtar Kelimeler:
dünya kupası
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Bakan Gürlek duyurdu: Yasa dışı bahis soruşturması! 23 şüpheli için işlem başlatıldı

Bakan Gürlek duyurdu: Yasa dışı bahis soruşturması! 23 şüpheli için işlem başlatıldı

Çeşme'de 'şemsiye' kavgası! Ortalık savaş alanına döndü: O anlar kamerada

Çeşme'de 'şemsiye' kavgası! Ortalık savaş alanına döndü: O anlar kamerada

Futbolun zirvesinde İspanya! Dünya Kupası finalinde Arjantin'i devirdi

Futbolun zirvesinde İspanya! Dünya Kupası finalinde Arjantin'i devirdi

Dünya Kupası finaline Shakira damga vurdu! Yaşı konuşuluyor

Dünya Kupası finaline Shakira damga vurdu! Yaşı konuşuluyor

Evini alan da gidiyor, emekli olan da! Rekor göç o şehirde

Evini alan da gidiyor, emekli olan da! Rekor göç o şehirde

Zamlı maaşlar hesaplarda: 14 günlük fark ödemesi ne kadar olacak?

Zamlı maaşlar hesaplarda: 14 günlük fark ödemesi ne kadar olacak?

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.