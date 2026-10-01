Bruce Willis hastalığı ne? Kızı son halini paylaştı

Aksiyon filmlerinin unutulmaz yıldızı Bruce Willis, sağlık sorunları nedeniyle uzun süredir gözlerden uzak bir yaşam sürüyor.

Eski eşi Demi Moore ve kızları ünlü oyuncuyu hiç yalnız bırakmıyor. Bruce Willis'in kızı Tallulah özellikle zaman zaman babasına dair haberleri sosyal medyada da paylaşıyor.

Afazi ve frontotemporal demans (FTD) teşhisi sonrası oyunculuğu bırakan ünlü yıldızın son halini Tallulah Willis paylaştı.

Bruce Willis'in son pozuna "Çok iyi bir aile dualarımız sizinle", "Tüm dualarımız onunla" yorumları yağdı.



KONUŞMAKTA ZORLANIYOR

Bruce Willis'in kızı Tallulah, daha önce babasının sağlık durumuyla ilgili yaptığı açıklamalarda onun konuşmakta, okumakta ve yürümekte zorlandığını, hafıza kaybı yaşadığını ve geçmişteki hayatını hatırlamakta güçlük çektiğini anlatmıştı.