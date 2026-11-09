İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız önce siyasete sonra ticarete atıldı!

İbrahim Tatlıses’in eski eşi Ayşegül Yıldız bir süre önce siyasete adım attı. Milliyetçi Hareket Partisi’nin TBMM’de düzenlenen grup toplantısına katılan Yıldız, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile de buluşmuştu.

Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla MHP çatısı altında siyaset yapacağını duyuran Ayşegül Yıldız şimdi ise ticarete atıldı.

İbrahim Tatlıses’in eski eski eşi Ayşegül Yıldız organizasyon şirketi kurdu. Organizasyon dünyasına iddialı bir giriş yapmaya hazırlanan Ayşegül Yıldız yarattığı marka ile konser, etkinlik ve marka lansmanları alanında hizmet verecek.

İBRAHİM TATLISES AÇIKLAMASI

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Ayşegül Yıldız, İbrahim Tatlıses hakkında da samimi açıklamalarda bulundu. Yıldız eski eşiyle liseye giderken tanıştığı iddialarını yalanlarken yaş farkı için de "Kime ne?" diyerek tepkisini gösterdi.



Özel hayatına kimsenin müdahale etmediğini dile getiren Yıldız, hayatında biri olması durumunda da İbrahim Tatlıses'in kendisine karışmayacağını ifade etti.