Bu akşam diziler yayınlanacak mı? Berat Kandili özel programları hangi kanallarda var? Nihat Hatipoğlu, Fatih Savaş, Necmettin Nursaçan kandil programları!

13 Şubat 2025 Perşembe Berat Kandili'nde televizyonda hangi dizilerin olup olmadığı merak ediliyor. İslam alemi için büyük önem teşkil eden kandil için hangi kanallarda Berat Kandili özel programları olacağı belli oldu. İşte Atv, Kanal D, Kanal 7, Now Tv yayın akışı bilgisi...
Bu akşam Atv'de saat 20:00'da Başka Bir Gün dizisi ekrana gelecek. Dizinin ardından ise saat 23:20'de Nihat Hatipoğlu ile Berat Kandili Özel programı yayınlanacak.
Kanal D ekranlarında ise İnci Taneleri dizisi saat 20:00'da yeni bölümüyle izleyicisinin karşısına çıkacak. Dizinin ardından 00:15'te Berat Kandili özel yayını ekranda olacak.
Now Tv'de ise saat 20:00'da Hudutsuz Sevda dizisi yeni bölümüyle izleyicisinin karşısında olacak. Dizinin ardından ise 02:45'te Fatih Savaş ile Berat Kandili Özel programı ekranda olacak.
Kanal 7 ekranlarında ise saat 19:15'te Necmettin Nursaçan'ın Berat Kandili Özel Programı yayınlanacak.
ATV KANAL YAYIN AKIŞI
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 atv Gün Ortası
14:00 Başka Bir Gün
16:00 Esra Erol'da
19:00 atv Ana Haber
20:00 Başka Bir Gün
23:20 Nihat Hatipoğlu ile Berat Kandili Özel
00:20 Başka Bir Gün
03:00 Kuruluş Osman
05:40 Hercai
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 İkizler Memo - Can
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:15 Yaprak Dökümü
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Arka Sokaklar
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 İnci Taneleri
00:15 Berat Kandili Özel
02:00 Siyah Beyaz Aşk
04:30 Kuzey Güney
TV8 KANAL YAYIN AKIŞI
07:15 Ebru ile 8'de Sağlık / Yeni Bölüm
08:30 Gel Konuşalım / Canlı
12:15 Survivor All Star-Gönüllüler
13:15 Survivor Panorama / Canlı
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz / Yeni Bölüm
20:00 Survivor All Star-Gönüllüler / Yeni Bölüm
00:15 Survivor Ekstra / Canlı
01:30 Emre Dorman ile Aklımdaki Sorular / Yeni Bölüm
03:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
03:30 Gel Konuşalım
SHOW TV KANAL YAYIN AKIŞI
08:00 Bu Sabah
10:00 Siyah Kalp
12:30 Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Siyah Kalp
00:15 Kızılcık Şerbeti
02:45 Sandık Kokusu
04:45 Deha
STAR TV KANAL YAYIN AKIŞI
07:00 Güne Başlarken
09:45 Songül ve Uğur ile Sana Değer
13:00 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak
16:15 Kiralık Aşk
19:00 Star Haber
20:00 Kral Kaybederse
03:00 Güzel Köylü
05:00 Kiralık Aşk
NOW TV KANAL YAYIN AKIŞI
07.30 İLK BAKIŞ
08.00 İLKER KARAGÖZ ILE ÇALAR SAAT
10.45 ÇAĞLA ILE YENI BIR GÜN
12.30 HUDUTSUZ SEVDA
13.30 EN HAMARAT BENIM
16.30 FATIH ÜREK ILE GELIN GÖRÜMCE
19.00 SELÇUK TEPELI ILE NOW ANA HABER
20.00 HUDUTSUZ SEVDA
23.45 LEYLA: HAYAT… AŞK… ADALET...
02.45 FATIH SAVAŞ ILE BERAT KANDILI ÖZEL
03.30 ADIM FARAH
05.15 MEMET ÖZER ILE MUTFAKTA
06.00 ŞAHANE HAYATIM
TRT 1 KANAL YAYIN AKIŞI
06.08 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
06.10 Hayallerinin Peşinde
07.00 Benim Güzel Ailem
10.30 Alişan İle Hayata Gülümse
13.15 Bir Zamanlar İstanbul
15.40 Lingo Türkiye
17.30 Ana Haber
18.25 İddiaların Aksine
18.30 Berat Kandili Özel
20.00 Maç Önü
20.45 Fenerbahçe-Anderlecht | UEFA Avrupa Ligi Eleme Turu Play Off Karşılaşması
23.00 AZ Alkmaar-Galatasaray | UEFA Avrupa Ligi Eleme Turu Play Off Karşılaşması
01.00 Bir Zamanlar İstanbul
03.05 Mehmed: Fetihler Sultanı
05.30 Lingo Türkiye
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