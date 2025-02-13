Bu akşam diziler yayınlanacak mı? Berat Kandili özel programları hangi kanallarda var? Nihat Hatipoğlu, Fatih Savaş, Necmettin Nursaçan kandil programları!

13 Şubat 2025 Perşembe Berat Kandili'nde televizyonda hangi dizilerin olup olmadığı merak ediliyor. İslam alemi için büyük önem teşkil eden kandil için hangi kanallarda Berat Kandili özel programları olacağı belli oldu. İşte Atv, Kanal D, Kanal 7, Now Tv yayın akışı bilgisi...

BU AKŞAM DİZİLER YAYINLANACAK MI?

Bu akşam Atv'de saat 20:00'da Başka Bir Gün dizisi ekrana gelecek. Dizinin ardından ise saat 23:20'de Nihat Hatipoğlu ile Berat Kandili Özel programı yayınlanacak.

Kanal D ekranlarında ise İnci Taneleri dizisi saat 20:00'da yeni bölümüyle izleyicisinin karşısına çıkacak. Dizinin ardından 00:15'te Berat Kandili özel yayını ekranda olacak.

Now Tv'de ise saat 20:00'da Hudutsuz Sevda dizisi yeni bölümüyle izleyicisinin karşısında olacak. Dizinin ardından ise 02:45'te Fatih Savaş ile Berat Kandili Özel programı ekranda olacak.

Kanal 7 ekranlarında ise saat 19:15'te Necmettin Nursaçan'ın Berat Kandili Özel Programı yayınlanacak.

13 ŞUBAT 2025 PERŞEMBE YAYIN AKIŞI LİSTESİ:

ATV KANAL YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 atv Gün Ortası

14:00 Başka Bir Gün

16:00 Esra Erol'da

19:00 atv Ana Haber

20:00 Başka Bir Gün

23:20 Nihat Hatipoğlu ile Berat Kandili Özel

00:20 Başka Bir Gün

03:00 Kuruluş Osman

05:40 Hercai

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 İkizler Memo - Can

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:15 Yaprak Dökümü

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Arka Sokaklar

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 İnci Taneleri

00:15 Berat Kandili Özel

02:00 Siyah Beyaz Aşk

04:30 Kuzey Güney

TV8 KANAL YAYIN AKIŞI

07:15 Ebru ile 8'de Sağlık / Yeni Bölüm

08:30 Gel Konuşalım / Canlı

12:15 Survivor All Star-Gönüllüler

13:15 Survivor Panorama / Canlı

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz / Yeni Bölüm

20:00 Survivor All Star-Gönüllüler / Yeni Bölüm

00:15 Survivor Ekstra / Canlı

01:30 Emre Dorman ile Aklımdaki Sorular / Yeni Bölüm

03:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

03:30 Gel Konuşalım

SHOW TV KANAL YAYIN AKIŞI

08:00 Bu Sabah

10:00 Siyah Kalp

12:30 Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Siyah Kalp

00:15 Kızılcık Şerbeti

02:45 Sandık Kokusu

04:45 Deha

STAR TV KANAL YAYIN AKIŞI

07:00 Güne Başlarken

09:45 Songül ve Uğur ile Sana Değer

13:00 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak

16:15 Kiralık Aşk

19:00 Star Haber

20:00 Kral Kaybederse

03:00 Güzel Köylü

05:00 Kiralık Aşk

NOW TV KANAL YAYIN AKIŞI

07.30 İLK BAKIŞ

08.00 İLKER KARAGÖZ ILE ÇALAR SAAT

10.45 ÇAĞLA ILE YENI BIR GÜN

12.30 HUDUTSUZ SEVDA

13.30 EN HAMARAT BENIM

16.30 FATIH ÜREK ILE GELIN GÖRÜMCE

19.00 SELÇUK TEPELI ILE NOW ANA HABER

20.00 HUDUTSUZ SEVDA

23.45 LEYLA: HAYAT… AŞK… ADALET...

02.45 FATIH SAVAŞ ILE BERAT KANDILI ÖZEL

03.30 ADIM FARAH

05.15 MEMET ÖZER ILE MUTFAKTA

06.00 ŞAHANE HAYATIM

TRT 1 KANAL YAYIN AKIŞI

06.08 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

06.10 Hayallerinin Peşinde

07.00 Benim Güzel Ailem

10.30 Alişan İle Hayata Gülümse

13.15 Bir Zamanlar İstanbul

15.40 Lingo Türkiye

17.30 Ana Haber

18.25 İddiaların Aksine

18.30 Berat Kandili Özel

20.00 Maç Önü

20.45 Fenerbahçe-Anderlecht | UEFA Avrupa Ligi Eleme Turu Play Off Karşılaşması

23.00 AZ Alkmaar-Galatasaray | UEFA Avrupa Ligi Eleme Turu Play Off Karşılaşması

01.00 Bir Zamanlar İstanbul

03.05 Mehmed: Fetihler Sultanı

05.30 Lingo Türkiye