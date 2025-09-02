Bu akşam hangi diziler var? 02 Eylül Salı 2025 televizyondaki diziler

Televizyon izleyicileri her akşam ekran başına geçmeden önce günlük yayın akışını kontrol ediyor. 02 Eylül Salı 2025 TV yayın akışı özellikle popüler dizilerin takipçileri tarafından yoğun şekilde araştırılıyor. Bu akşam ulusal kanallarda birbirinden iddialı yapımlar ekrana gelirken, izleyiciler “Bu akşam TV’de ne var?” ve “Hangi diziler yayınlanacak?” sorularına yanıt arıyor. İşte 2 Eylül Salı akşamı TRT1, Kanal D, Now TV, Show TV, ATV ve Star TV dizileri…

TRT1

19:00 - 19:55

Ana Haber

Gün içinde yaşanan gelişmeler, gündemde yer alan konular izleyicilere aktarılıyor. Siyasetten ekonomiye, kültürden sanata Türkiye ve dünya gündemine ilişkin önemli gelişmeler canlı bağlantılarla ekrana geliyor. Program konuklarıyla gündemdeki olayların analizi yapılıyor.

19:55 - 20:00

İddiaların Aksine

Her gün farklı mecralarda birçok haberle karşılaşıyoruz. Peki bu haberler ne kadar doğru? Haberlerin doğru mu yoksa çarpıtma mı olduğunu nasıl anlayabiliriz?

20:00 - 01:30

Geleceğin Savaşı

51 yılından bir grup zaman yolcusu acil bir mesaj iletmek için geldiğinde dünya şaşkına döner: Gelecekte otuz yıl sonra insanlık ölümcül bir uzaylı türüne karşı küresel bir savaşı kaybedecektir.

KANAL D

19:00 - 20:00

Kanal D Ana Haber

Gündemin nabzının tutulduğu ve son dakika gelişmelerinin ekrana aktarıldığı Kanal D Ana Haber, Deniz Bayramoğlu’nun sunumuyla ekrana geliyor.

20:00 - 21:45

İnek Şaban

Karpuz satarak hayatını kazanan Şaban, sevdiği kızla evlenebilmek için başlık parası biriktirmektedir. Bir gün çok ünlü bir futbol takımının kalecisi Amerika'ya kaçar. Bu kaleciye tıpa tıp benzeyen Şaban, kulübün yöneticileri tarafından fark edilir. Şaban artık kulübün yeni kalecisidir. Paraya boğulan Şaban, yepyeni bir hayata adım atar.

21:45 - 23:45

İnek Şaban

Karpuz satarak hayatını kazanan Şaban, sevdiği kızla evlenebilmek için başlık parası biriktirmektedir. Bir gün çok ünlü bir futbol takımının kalecisi Amerika'ya kaçar. Bu kaleciye tıpa tıp benzeyen Şaban, kulübün yöneticileri tarafından fark edilir. Şaban artık kulübün yeni kalecisidir. Paraya boğulan Şaban, yepyeni bir hayata adım atar.

NOW

19:00 - 20:00

Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber

En çarpıcı görüntüler, Türkiye ve dünyadan en sıcak gelişmeler Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber'de ekrana geliyor.

20:00 - 22:30

Çakallarla Dans 6

Kayınço Gökhan, Muhasebeci Servet, Köfte Necmi ve Del Piero Hikmet, kısa yoldan para kazanmak için girdikleri maceralarda yine başarısız olmuşlardır. Bu sırada Fatma'nın yıllardır küs olduğu ablası Manolya, düğünü için Fatma, Gökhan, Servet, Necmi ve Hikmet'i Yunanistan'a davet eder. Hayatında hiç tatil yapmamış ve yurt dışına çıkmamış çakallar; bir umut diyerek Yunanistan'a giderler. Kos Adası'nı birbirine katan çakallar, Manolya'nın yıllardır İstihbarat için çalıştığını ve onları sadece düğün için Yunanistan'a davet etmediğini öğrenir. Türkiye'nin Mavi Vatan ile ilgili çok önemli bir eylem planı, İtalyan bir mafya olan Enrico'nun eline geçmiştir. Ekibimizin görevi; bu hard diski ele geçirmektir.

SHOW TV

20:00 - 23:45

Güldür Güldür Show

Günlük hayatta yaşanan olaylara farklı bir bakış açısı ile yaklaşan Güldür Güldür Show'da, kahkaha tufanına hazır olun!

STAR TV

19:00 - 20:00

Star Haber

Türkiye'den ve dünyadan önemli gelişmeler, Star Haber'de ekrana taşınıyor. Deneyimli spiker Nazlı Çelik'in sunduğu Star Haber'de gündemdeki olayların analizi yapılıyor.

20:00 - 22:45

Kral Kaybederse

Çapkın ve etkileyici bir adam olan Kenan Baran, dışarıdan kusursuz görünen evliliğinin yanı sıra gizli bir ilişkiye de sahiptir. Ancak eşi Handan, Kenan'ın son zamanlarda artan iş seyahatlerinden rahatsızlık duymaya başlamıştır. Cebinde bulduğu bir bileklik, şüphelerini iyice pekiştirir. Öte yandan, yoksul ve sıkıntı dolu bir ailede yaşayan Fadi, aradığı iş fırsatını Kenan'ın mekânında bulur. Hiç alışık olmadığı bir dünyaya adım atan Fadi, Kenan'la tanıştığı andan itibaren ona karşı büyük bir hayranlık besler. Onun gözünde Kenan, adeta bir kraldır.

ATV

19:00 - 20:00

ATV Ana Haber

Gün içinde yaşanan gelişmeler ve gündemde yer alan konular izleyicilere aktarılıyor. Siyasetten ekonomiye, kültürden sanata Türkiye ve dünya gündemine ilişkin önemli gelişmeler canlı bağlantılarla ekrana geliyor. Program konuklarıyla gündemdeki olayların analizi yapılıyor.

20:00 - 22:30

Gözleri KaraDeniz

Karadenizli Azil Kaptan uzun bir seferden memleketi Rize'ye dönerken gemisindeki yasa dışı duruma kayıtsız kalamaz ve böylece azılı bir düşman edinir. Bu sırada, İstanbul'da yaşayan Rizeli Maçari ailesinin varisi Mehmet Maçari hapisten çıkar. Mehmet hem sevdiği kadın, hem de ailesi için önemli kararlar almanın arifesindedir. İş için Rize'de bulunan Güneş Aydınay tesadüf eseri onu zor durumdan kurtaran Azil Kaptan'la tanışır. Kısacık bir zaman diliminde, Azil ve Güneş birbirlerinin geçmişine kulak verirken, geleceğin de bu tanışıklıktan kurulacağının farkında değildirler.

TV8

20:00 - 00:15

MasterChef Türkiye

MasterChef Türkiye'de bu akşam dokunulmazlık oyunu oynayacak. Dokunulmazlık oyununu hangi takım kazanacak?