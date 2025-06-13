Bu akşam hangi diziler var? 13 Haziran Cuma 2025 televizyondaki diziler

13 Haziran Cuma 2025 akşamı televizyon karşısında keyifli vakit geçirmek isteyen izleyiciler için güncel yayın akışı belli oldu. Hangi kanalda hangi dizi var, saat kaçta başlıyor gibi soruların yanıtını merak edenler için tüm detayları derledik.

TRT1

19:00 - 19:55

Ana Haber

Gün içinde yaşanan gelişmeler, gündemde yer alan konular izleyicilere aktarılıyor. Siyasetten ekonomiye, kültürden sanata Türkiye ve dünya gündemine ilişkin önemli gelişmeler canlı bağlantılarla ekrana geliyor. Program konuklarıyla gündemdeki olayların analizi yapılıyor.

19:55 - 20:00

İddiaların Aksine

Her gün farklı mecralarda birçok haberle karşılaşıyoruz. Peki bu haberler ne kadar doğru? Haberlerin doğru mu yoksa çarpıtma mı olduğunu nasıl anlayabiliriz?

20:00 - 22:30

Bumblebee

1980'li yıllarda tek başına kalan Bumblebee, henüz çok gençtir. Kimsesi olmayan ve nereye gideceğini bilemeyen sarı autobot, Kaliforniya’daki küçük bir sahil kasabasındaki bir hurdalığa sığınır. Charlie ise 18 yaşına basmak üzere olan bir genç kızdır. Bir gün oldukça zarar görmüş olan Bumblebee'yi keşfeder ve onu tamir etmek için kolları sıvar. Bumblebee'yi atölyesine götüren ve üzerinde çalışmaya başlayan Charlie, amacına ulaştığında ise bu arabanın sıradan bir tosbağa olmadığını fark eder. Charlie, en yakın arkadaşına dönüşen autobotu peşindeki decepticonlardan koruyabilmek için birlikte bir maceraya atılacaktır.

KANAL D

19:00 - 20:00

Kanal D Ana Haber

Gündemin nabzının tutulduğu ve son dakika gelişmelerinin ekrana aktarıldığı Kanal D Ana Haber, Deniz Bayramoğlu’nun sunumuyla ekrana geliyor.

20:00 - 00:15

Arka Sokaklar

Cevher Mesut'u ele geçirmiştir ve intikamını almak için Ayşecan'ı kullanır. Selin de Mesut'tan habersiz bebeğinin peşine düşmüştür. Diğer yandan Türkiye'de faaliyet gösteren Sırp menşeli yasa dışı örgüte çalışan Halis bir komplo sonucu öldürülür. Bu cinayette parmağı olan Cevher Mesut'u pis işlerine alet etmeye çalışır ve ona bir infaz emri verir.

NOW

19:00 - 20:00

Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber

En çarpıcı görüntüler, Türkiye ve dünyadan en sıcak gelişmeler Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber'de ekrana geliyor.

20:00 - 22:15

Her Şey Aşk İçin

Bir süredir birlikte olan Sedef ve Alper, artık ilişkilerini evlilikle taçlandırmak ister. Ancak Alper ailesiyle birlikte Sedef'i istemeye gittiğinde Sedef'in dedesi Emekli Albay İskender, müstakbel damadının bedelli askerlik yaptığını öğrenince evlenmelerine izin vermez. İskender, ancak Alper'in 30 gün boyunca çiftliğinde askeri eğitime tabii tutulması karşılığında torununun evlenebileceğini söyler. Teklifi hemen kabul eden Alper, isyanlar içerisinde İskender'in verdiği eğitimleri yapmak zorunda kalır.

SHOW TV

20:00 - 22:15

Şendul Şaban

Evli ve iki çocuk babası olan Şaban, çalıştığı fabrikadan maaşına zam isterken sakarlıkları yüzünden işten kovulur. Yeni bir iş aramasına rağmen bir türlü bulamaz. Bu arada hep eşi gibi çalışmak isteyen Necla bir sekreterlik işi bulur ve evin geçimini üstlenir. Evde roller bir anda değişmiş ve ortaya sıra dışı bir tablo çıkmıştır. Karı kocanın bu ilginç iş paylaşımı çevrelerinde de olay hale gelir.

STAR TV

19:00 - 20:00

Star Haber

Türkiye'den ve dünyadan önemli gelişmeler, Star Haber'de ekrana taşınıyor. Deneyimli spiker Nazlı Çelik'in sunduğu Star Haber'de gündemdeki olayların analizi yapılıyor.

20:00 - 22:00

Kocan Kadar Konuş

Efsun gerçek aşkı, sevgiyi, dürüstlüğü arar. Ama diğer kızlar gibi numara yapmayı, trip atmayı, erkeği parmağının ucunda oynatmayı bilmez. Bu yüzden bu yaşına kadar düzgün bir ilişkisi olmamıştır. Efsun'un kadınlığın kitabını yazmış İzmirli ailesi ise ona kadınlığı öğretmeye kararlıdır. Efsun da nihayet kendini Türk kızlarına emanet eder. Ailesi tepeden tırnağa yeniledikleri Efsun'u takdim etmeye hazırlanırken Efsun'un karşısına hiç unutamadığı, üstüne yenisini koyamadığı lise aşkı Sinan çıkar.

22:00 - 00:30

Dizi

Star TV'nin sevilen yerli dizileri tekrar bölümleriyle ekrana geliyor.

ATV

19:00 - 20:00

ATV Ana Haber

Gün içinde yaşanan gelişmeler ve gündemde yer alan konular izleyicilere aktarılıyor. Siyasetten ekonomiye, kültürden sanata Türkiye ve dünya gündemine ilişkin önemli gelişmeler canlı bağlantılarla ekrana geliyor. Program konuklarıyla gündemdeki olayların analizi yapılıyor.

20:00 - 22:30

Robin Hood

Filmde, İngiltere'nin ezilen ve fakirlerin yanında, güçlü ve zenginlerin karşısında olan halk kahramanı Robin Hood'un hikayesi anlatılıyor. Robin'in henüz bir kahramana dönüşmediği dönemleri konu alan filmde, savaştan dönen genç adamı yolsuzluk ve kötülüklerle dolu Sherwood ormanı karşılar. Buradaki yozlaşmaya engel olmaya kararlı birkaç kanun kaçağı ile bir araya gelen Robin, bir yandan halkın ekonomik sıkıntılarına bir çözüm bulmaya çalışır, bir yandan da Nottingham Şerifi'ni dize getirmek için uğraşır.

TV8

20:00 - 00:15

Survivor 2025

Rekabet dolu yarışlar, zorlu ada şartları ve nefes kesen mücadelelerle izleyicileri ekran başına kilitleyen Survivor 2025 All Star - Gönüllüler'in büyük finalinde heyecan zirveye çıkıyor!